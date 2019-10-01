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Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 20:58 | Son Güncelleme

Adana'da özel harekat polislerini taşıyan midibüse bombalı eylem yapan 2 terörist, Eskişehir'de saklandıkları eve yapılan baskın sonucu çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi.

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Adana'da çevik kuvvet polislerinin servisine bombalı saldırı düzenleyen 2 MLKP’li terörist, Eskişehir’de etkisiz hale getirildi.

Eskişehir ve Adana Emniyet Müdürlüğü ekiplerince; Adana’da 25 Eylül’de çevik kuvvet polislerinin taşındığı araca bombalı terör saldırısı düzenleyen Fırat Şeran ve Ozan Sökmen isimli 2 MLKP’li teröristin kaldığı hücre evine operasyon düzenlenmiştir. Operasyonda çıkan çatışmada 2 terörist ölü olarak ele geçirilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
adana Özel harekat polis saldırı

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