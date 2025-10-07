YEMEK

Özel olarak yetiştirilen yeni 4 çeşit kestane: Hastalığa ve zararlılara dayanıklı! İlk hasadı yapıldı...

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi tarafından gal arısı, hastalıklar ve zararlılara karşı dayanıklı olarak geliştirilen yeni kestane çeşitlerinin ilk hasadı gerçekleştirildi. Kestane çeşitleri, 25 dönümlük alanda yapılan hasatla toplandı. İşte detaylar...

OMÜ Ziraat Fakültesi Ali Nihat Gökyiğit Araştırma İstasyonu tarafından kestane üretimini tehdit eden gal arısı ve hastalıklara ve zararlılara karşı dayanıklı yeni çeşit kestanelerin hasadına başlandı.

Ziraat Fakültesi tarafından 25 dönümlük alanda yapılan kestane hasadında ıslah çalışması sonucu geliştirilen, Marigoule, Betizak, Akyüz ve Ali Nihat isimli kestane çeşitleri toplandı.

Hasat toplamaya 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ve Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan da katıldı.

4 TANE KESTANE ÇEŞİDİ GELİŞTİRDİ

KOMÜ Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ümit Serdar, “Yaklaşık 15 yıldan beri burada hem verim ve kalitesi yüksek hem de hastalık ve zararlılara dayanıklı çeşitler geliştirmeye çalışıyoruz. Bu istasyonda biz hem kendi kestane türümüz olan Anadolu kestanesini hem de hastalık ve zararlara daha dayanıklı türler olan Çin ve Japon kestaneleri ve bunların sativa ile olan melezleri ya da karmaşık melezlerini de deniyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalarda 4 tane çeşit geliştirdik. Bunların Akyüz, Ali Nihat, Betizak ve Marguel. Bu sene bildiğiniz gibi ilkbahar geç tonları yaşadık. Bu ilkbahar geç tonları nedeniyle bizim A grubu dediğimiz karmaşık melezler bir hayli zarar gördüler. Ama Betizak ve Marguel çeşidinde çok güzel kestane var. Diğer taraftan yeni çeşit adaylarımızdan bir tanesi A55 diye bir genotipimiz var. Bu seneki don olayından zarar görmedi. Hem de gerçekten anaçlık değeri de çok güzel” dedi.

"TOMURCUK İÇERİSİNDEKİ YUMURTAYI YİYOR VE ORADA ÇOĞALIYOR"

Bir taraftan kestane çeşitleri geliştirilirken, bir taraftan da hangi anaçlar önerilebilir, hangi anaçlar daha iyi aşı uyuşmasına sahip, bunların araştırması içerisinde olduklarını söyleyen Prof. Dr. Serdar, "Haziran ayı içerisinde orman işletme müdürlüğü tarafından üretilen Torymus Sinensis böceklerinin burada salınımını gerçekleştirdik. Bu böcekler kestane gal arısı için biyolojik mücadele etmeni olarak kullanılıyor. Yapraklarda gal oluşumları var. Muhtemelen bu gallerin içerisinde Torymus Sinensis var. Dolayısıyla Torymus Sinensis, gal arısının bıraktığı tomurcuk içerisindeki yumurtayı yiyor ve orada çoğalıyor. Arkadaşlar da bu galleri toplayarak Torymus Sinensis üretmiş olacaklar” diye konuştu.

"AMACIMIZ TÜRK TARIMINA HİZMET ETMEK"

Amaçlarının bölgeye ve Türk tarımına hizmet etmek olduğunu belirten OMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özcan, “Biz OMÜ Ziraat Fakültesi olarak bölgemize ait tüm ürünlerde hem mevcut üretim desteği için yer alan bitkilerde hem de yeni getirilen bitkilerle araştırma, geliştirme faaliyetlerini sürdürüyoruz. Bugünkü bulunduğumuz konumda bölgenin ana ürünlerinden bir tanesi olan kestane konusunda yıllardır fakültemizde yapılan çalışmaların bir devamı niteliğinde olan bir çalışma. Hasat gününe ulaşmış olduk. Farklı çeşitler var ve bunları hem anaç kombinasyonlar olarak hem verim kalite ve hastalıklı zararlılara dayanıklılık yönünden inceleyerek çalışmalar sürdürülüyor. Bu konudaki detaylı çalışmalar farklı meyve türleriyle, sebze türleriyle, tarla bitkileriyle ilgili de Ziraat Fakültesi olarak çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız bölgeye, Türk tarımına hizmet etmek. Bu noktadaki çalışmalarımız ısrarla ve karartıla devam edecektir” dedi.

(DHA)

Anahtar Kelimeler:
at kestanesi kestane Ondokuz Mayıs Üniversitesi Aşı hastalık tarım
