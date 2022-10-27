Sonsuz eş anlamlısı nedir? Sonsuzun eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sonsuz kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "nihayet, bitim" anlamına gelen "soŋ" kelimesinden türemiştir. Nazal n'nin söyleyişten kaybolmasının ardından "son" olarak ifade edilen kelimeye "+sUz" ekinin eklenmesiyle türemiştir. Sonsuz kelimesinin birden fazla anlamı vardır. Türk Dil Kurumuna göre sonsuz kelimesinin anlamları:

Sonu olmayan, bitmeyen

Ölçülemeyecek kadar çok veya büyük olan

Çok

Birçok

Sonu ve sınırı olmayan şey

Sonu olmayan, her niceliği aşabilen değişken (nicelik)

Sonsuz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimelerden bir ya da bir kaçı yabancı dillerden dilimize girmiş olup günlük konuşma dilinde de sıklıkla kullanılan sözcüklerdir. Sonsuz kelimesinin de birden fazla eş anlamlısı bulunur. Kelime anlamı olarak sonu gelmeyen, hiç bitmeyen, sonu olmayan manalarına gelir. Sonsuzun eş anlamlısı olan kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Sonsuz kelimesi ile aynı anlama gelen yazılış, okunuş ve kökenleri birbirinden farklı birçok kelime bulunur. Bu kelimeler sonsuzluk kelimesinin anlatmak istediği manayı tam olarak karşılayabilir. Eş anlamlı kelimelerin cümle içerisinde farklı şekillerde kullanımı kişinin kelime dağarcığını zenginleştirirken daha etkili ve akılda kalıcı bir konuşma şekli kazanmasına yardımcı olur. Sonsuz kelimesinin eş anlamı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir;

Ebedî

Bitimsiz

Namütenahi

Sınırsız

Payansız

Sonrasız

Tükenmez

Daim

Gayrimahdut

Sonsuzun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sonsuz kelimesi ile aynı anlama gelen fakat kullanımı eski zamanlarda çok daha yaygın olan birçok kelime bulunur. Bu kelimelerin bazıları Arapça kökenli olup Türkçede kullanılan kelimelerdir. Eş anlamlı kelimeleri öğrenip akılda kalıcı olmasını sağlayabilmek için kullanılan en etkili yöntem örnek cümle kurmaktır. Sonsuz eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: