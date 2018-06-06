Özge Borak ahlaksız teklifi ifşa etti, tepki alınca...

Kendisini Azeri iş adamı olarak tanıtan bir kullanıcı, Özge Borak'ın Instagram hesabına "Moskova'da yaşıyorum. Seninle 1 gece 1 milyon dolar... Hesabını söyle, parayı hemen yatırayım" şeklinde mesaj attı.

Özge Borak bu mesajı sosyal medya hesabından yayınladı. Borak "Çok fazla takipçi mesajı paylaşmam genellikle. Ya çok komikse ya ilginçse paylaşırım. Kadın, erkek fark etmez, herkese olmasa da bazılarına cevap vermeye çalışıyorum, bilen bilir. Ayrıca sevgi mesajları da çok oluyor, sağolun. Bence geneli dozunda ve saygısızlık içermiyor. Ama bu hadsizliğe artık ne desem bilemedim. Pis, hadsiz. En iyisi şunu diyelim; Biz onun dizisini çektik" dedi.

İFŞA ETTİ TEPKİ GÖRDÜ!

Paylaşımının ardından tepkiler alan Özge Borak bir açıklama daha yapma gereği hissetti. Borak; kendisine tepki gösteren Azeri takipçilerine "Olayın sizlerle hiçbir alakası yok. Yazılana da inanmış değilim" dedi.

İşte Özge Borak'ın açıklamasının tamamı:





