MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Borak'ın Maldivler tatili! Paylaşımları hayran bıraktı

Özge Borak'ın Maldivler tatili! Paylaşımları hayran bıraktı

11.01.2023 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özge Borak dalış merakıyla biliniyor. 2021 Ocak ayında Maldivler’e giden oyuncu bu kez de rotasını Filipinler’e çevirdi.

Sosyal medyada aktif olan ünlü oyuncu Özge Borak, eski bir fotoğrafını yayınladı. Bir süredir ekranlardan uzak olan Borak, Instagram hesabından yaptığı tbt ile takipçilerini 2021 yılında arkadaşıyla çıktığı Maldivler tatiline götürdü.

Orada çekilmiş bikinili bir karesini takipçilerinin beğenisine sunan Borak, bikinili karesinin altına şu notu düştü:

323791635_504354355161769_5369030451260510136_n

"Yeni yılın ilk #tbt ‘si gelsin o zaman. Yıl 2021 Ocak ayının sonu, Yeliz’imle tüplü dalış yapmak için Maldivler’e gitmiştik. Hala andığımız, iyi ki gitmişiz dediğimiz en süslü hatıralarımızdandır. Manidar oldu bu #tbt çünkü yine gidiyoruz. Ama nereye? İki güne görürsünüz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman geri döndü! 'Sabrımı taşıran insanlar var' deyip...Canlı yayında 'cin çıkarma seansı' yapan Pelin Hürman geri döndü! 'Sabrımı taşıran insanlar var' deyip...
'Evli iş insanıyla öpüştü' iddiası! Bakın ne dedi'Evli iş insanıyla öpüştü' iddiası! Bakın ne dedi
Aşk bitti ama aynı evdeler! İşte sebebiAşk bitti ama aynı evdeler! İşte sebebi
Anahtar Kelimeler:
Özge Borak sosyal medya Oyuncu ünlü oyuncu

En Çok Okunan Haberler

'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

'Çok ciddi' yağış alacak! Uzmanlar ve Meteoroloji aynı illeri işaret edip uyardı: 10 günlük toplamda...

Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

Vatandaşlar şaşkın! Aradaki fark 8 bin TL'yi geçti, şikayet yağıyor

Bakan Nebati duyurdu: İkinci el konutlar için yeni çalışma

Bakan Nebati duyurdu: İkinci el konutlar için yeni çalışma

Memur ve emekli maaşındaki artışın ardından şimdi de... Yeni zam beklentisi, işte konuşulan rakam

Memur ve emekli maaşındaki artışın ardından şimdi de... Yeni zam beklentisi, işte konuşulan rakam

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!

Emeklilerin yüzü gülecek: En az 9 bin 700 TL!

İstanbul'a dönüyor! Wanda Nara o isme gözü koydu...

İstanbul'a dönüyor! Wanda Nara o isme gözü koydu...

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Kolay taşınıyor, her işi hallediyor! İşte tablet kullanmak için 8 sebep

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Fırın ve ocak kullanmadan beş dakikada kolay ve lezzetli tarifler yapmanın sırrı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.