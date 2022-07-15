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  4. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evlendi! Sadece en yakınları katıldı

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evlendi! Sadece en yakınları katıldı

15.07.2022 07:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun nikah töreni Almanya Karlsruhe'de gerçekleşti.Serkan Çayoğlu'nun ailesinin yaşadığı Karlsruhe kasabasında gerçekleşen nikah törenine çiftin ailesi ve yakın arkadaşları katıldı.

Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu evlendi! Sadece en yakınları katıldı

'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu sonunda nikah masasına oturdu.

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Ünlü çift, Almanya'nın Karlsruhe kentinde mutluluğa 'evet' dedi. Gürel ve Çayoğlu'nun bu mutlu gününden fotoğraflar sosyal medyada paylaşıldı.

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"BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

Serkan Çayoğlu ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum." demişti.

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"ÇOK ŞANSLIYIM"

Özge Gürel de, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç... Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

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Özge Gürel Serkan Çayoğlu
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