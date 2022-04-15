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Özge Gürel'le aşk yaşayan Serkan Çayoğlu'nden düğün açıklaması! Tarih belli mi?

15.04.2022 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaklaşık 5 yıldır kendisi gibi oyuncu olan Özge Gürel ile aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı. Yaza evlenmeyi planlayan çiftten Çayoğlu, "Tarih belli değil. Mekana karar vermedik. Belli bir şey olsa söylerim" dedi.

Özge Gürel'le aşk yaşayan Serkan Çayoğlu'nden düğün açıklaması! Tarih belli mi?

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Serkan Çayoğlu, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. İki erkek arkadaşıyla birlikte bir mekanda vakit geçiren Çayoğlu, muhabirlerin sorularını yanıtladı.

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Yeni proje görüşmeleri olduğunu söyleyen Serkan Çayoğlu, yaz öncesi ekranlarda olabileceğini ifade etti.

"BENİM İÇİN SENARYO ÖNEMLİ"

Gelen tekliflerde senaryoya dikkat ettiğini belirten Çayoğlu, son yıllarda dijital platformlara olan ilginin hatırlatılması üzerine açıklamalarda bulundu.

Oyuncu, "Televizyon ile dijital çok farklı. Dijitalin planlaması daha kolay oluyor. O yüzden belki yaza kadar dijital olabilirdi ama benim öyle bir tercihim yok. Televizyon da olabilir. Benim için senaryo önemli." dedi.

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"TARİH VE MEKAN BELLİ DEĞİL"

Meslektaşı Özge Gürel ile yaza düğün planlayan Serkan Çayoğlu, düğünle alakalı detayların henüz netleşmediğini dile getirdi.

Çayoğlu, "Yaz sonu gibi olacak. Tarih belli değil. Mekana karar vermedik. Belli bir şey olsa söylerim." şeklinde konuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Özge Gürel Serkan Çayoğlu
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