Özge Gürel-Sekan Çayoğlu çiftinden yeni düğün pozları! Sosyal medya onları konuşuyor

Kiraz Mevsimi adlı dizide tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel çifti evlilik kararı almıştı. İlişkileriyle parmakla gösterilen ünlü çift Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel, yakın zamanda aile arasında düzenlenen sade bir törenle nişanlanmıştı. Ünlü çift sonunda muradına erdi. Serkan Çayoğlu ve Özge Gürel Almanya'da nikah masasına oturdu. Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu yeni nikah karelerini yayınladı.

'Kiraz Mevsimi' dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Özge Gürel ile Serkan Çayoğlu, geçtiğimiz hafta Almanya'nın Karlsruhe kentinde evlenmişti.

Ünlü çift, gelinlik ve damatlıkla çekilen yeni fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

"ÜÇÜNCÜ BÖLÜM"

Bu kez mini bir gelinlikle objektif karşısına geçen Gürel, eşiyle verdiği pozları "Üçüncü bölüm için hazır." notuyla yayınladı. 35 yaşındaki oyuncunun paylaşımları, hayranlarından yoğun ilgi gördü.

"BİRLİKTE BÜYÜYORUZ"

Öte yandan Serkan Çayoğlu, daha önce ilişkisiyle ilgili, "Çok mutluyuz. Birlikte büyüyüp sürekli heyecanlanacak bir şeyler buluyoruz. Birlikte seyahate çıkmayı seviyoruz. İlla bir aktivite şart değil. Evde de zamanımızı güzel geçirmenin yollarını buluyoruz. Sabah onu gördüğüm için mutluyum." demişti.

"ÇOK ŞANSLIYIM"

Özge Gürel de, "Çok şanslıyım! Her gün gözlerimi aşka açıyorum ve sevildiğimi bilerek uyanıyorum. Bu hayatta sahip olunabilecek şahane bir güç... Biz birbirine aşık bir çiftiz ve hayatı böyle yaşıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.



