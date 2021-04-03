MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Özpirinçci'den 'polis baskını' haberlerine tepki!

Özge Özpirinçci'den 'polis baskını' haberlerine tepki!

03.04.2021 11:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

35. yaşını Yeniköy'deki evindeki partide kutlayan oyuncu Özge Özpirinçci, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Özge Özpirinçci "Ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum" dedi.

Özge Özpirinçci'den 'polis baskını' haberlerine tepki!

Yeniköy’deki evinde doğum günü partisi veren oyuncu Özge Özpirinçci'nin evini polis bastı.

  1. yaşını kutlayan Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk'ün “Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz” dediği ve basına küfür ettiği ileri sürüldü.
Özge Özpirinçci'nin partisini polis bastı! Berrak Tüzünataç suçluyu bulduÖzge Özpirinçci'nin partisini polis bastı! Berrak Tüzünataç suçluyu buldu

Habelerin ardından Özge Özpirinçci, şu açıklamayı yaptı:

"Kariyerim boyunca magazinle her zaman saygılı ve seviyeli bir ilişki korumaya çalıştım ve bu da başarılı oldu. Eskiden üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Açık hava bir restaurantta kutlanan doğum günüm evde bahçede devam ediyor ve magazin kameraları evin önüne gelip bahçenin içini çekmeye başlıyor.

'HERKES RÖPORTAJ YAPACAK YOKSA...'

Bahçe duvarlarına çıkıyorlar. Arkadaşım inip onlarla konusup Burak ve Uraz’ın röportaj yapabileceğini söylediğinde ‘Herkes gelip bizimle röportaj yapacak yoksa sabaha kadar burdayız’ cevabı ile karşılaşıyor.

'MANİPÜLE EDEREK DURUMU BAKIN GİBİ...'

Ortamı germemek adına bahçede asla etrafı rahatsız etmeyecek bir yükseklikteki müziğimizle ateş başında oturmaya devam ederken kapımıza polis geliyor. Evdeki insan sayısının üç katı sayıda olan magazin ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir ‘baskın’ gibi göstermeye çalışıyor.

'POLİS YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIĞIMIZI SÖYLÜYOR'

Polis içeri geliyor ve bahçede yapılan konuşmada evde bulunan bizlerin yanlış bir şey yapmadığını söylüyor ve evden ayrılıyor. Magazin kameraları tarafından sürekli görüntü alınmasını istemediğimiz için de evin içine giriyoruz ve evlere dağılıyoruz.

'ARTIK SİNİRLENİYORUM'

Dediğim gibi, eskiden böyle şeylere üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Sadece içimi dökmek istedim çünkü yazılıp çizilen yalan haberlerin, çamur at izi kalsın tavırlarının karşısında biz sessizliğimizi korudukça yanlış anlaşılabiliyoruz ve ben artık böyle şeylere tahammül edemiyorum."

ÖZGEE

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımdaBu halini kimse tanıyamıyor: Reddeden erkekler şimdi kapımda
Paskalya paylaşımı! Yarı çıplak mutfağa girip... Paskalya paylaşımı! Yarı çıplak mutfağa girip...
Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!Kendisinden 9 yaş küçük sevgilisiyle gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Berrak Tüzünataç Özge Özpirinçci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Tepki yağdı! Bomba yanıt: 'Kocamla sevişip...'

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yağmur Sarnıç’tan mide bulandıran iddia! Emre Aşık hakkında dehşete düşüren ifadeler

Yağmur Sarnıç’tan mide bulandıran iddia! Emre Aşık hakkında dehşete düşüren ifadeler

Sadakatsiz'de şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Sadakatsiz'de şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı

Love Island'ın Georgia Steel'i dantelli iç çamaşırlarıyla göz kamaştırdı

Love Island'ın Georgia Steel'i dantelli iç çamaşırlarıyla göz kamaştırdı

Diğer Haberler

Hande Sarıoğlu mezdeke yaparak ekranlara döndü!

Mezdeke yaparak ekranlara döndü!

Demi Rose'dan paskalya paylaşımı! Yarı çıplak mutfağa girip...

Paskalya paylaşımı! Yarı çıplak mutfağa girip...

Kötü günleri geride bıraktı! Sarah Longbottom'ın doğa gezisi

Kötü günleri geride bıraktı! Kendini doğaya bıraktı

Baba olmaya hazırlanan İbrahim Büyükak 15 kilo verdi!

Baba olmaya hazırlanan İbrahim Büyükak 15 kilo verdi!

Instagram'ın zengin çocukları! Paskalya'yı fırsat bilip lüks tatile çıktılar

Karantinada olanları kıskançlıktan çatlatan Instagram'ın zenginleri

90'ların efsane ismiydi! Ayşe Özgün şimdi ne yapıyor?

90'ların efsane ismiydi! Ayşe Özgün şimdi ne yapıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.