Özge Özpirinçci'den 'polis baskını' haberlerine tepki!

Yeniköy’deki evinde doğum günü partisi veren oyuncu Özge Özpirinçci'nin evini polis bastı.

yaşını kutlayan Özge Özpirinçci'nin sevgilisi Burak Yamantürk'ün “Eve izin belgeniz olmadan giremezsiniz” dediği ve basına küfür ettiği ileri sürüldü.

Habelerin ardından Özge Özpirinçci, şu açıklamayı yaptı:

"Kariyerim boyunca magazinle her zaman saygılı ve seviyeli bir ilişki korumaya çalıştım ve bu da başarılı oldu. Eskiden üzülüyordum ama artık sinirleniyorum. Açık hava bir restaurantta kutlanan doğum günüm evde bahçede devam ediyor ve magazin kameraları evin önüne gelip bahçenin içini çekmeye başlıyor.

'HERKES RÖPORTAJ YAPACAK YOKSA...'

Bahçe duvarlarına çıkıyorlar. Arkadaşım inip onlarla konusup Burak ve Uraz’ın röportaj yapabileceğini söylediğinde ‘Herkes gelip bizimle röportaj yapacak yoksa sabaha kadar burdayız’ cevabı ile karşılaşıyor.

'MANİPÜLE EDEREK DURUMU BAKIN GİBİ...'

Ortamı germemek adına bahçede asla etrafı rahatsız etmeyecek bir yükseklikteki müziğimizle ateş başında oturmaya devam ederken kapımıza polis geliyor. Evdeki insan sayısının üç katı sayıda olan magazin ellerine istedikleri malzeme geçmediği için akılları sıra polisi arayarak ortaya çıkacak görüntüleri manipüle ederek durumu bir ‘baskın’ gibi göstermeye çalışıyor.

'POLİS YANLIŞ BİR ŞEY YAPMADIĞIMIZI SÖYLÜYOR'

Polis içeri geliyor ve bahçede yapılan konuşmada evde bulunan bizlerin yanlış bir şey yapmadığını söylüyor ve evden ayrılıyor. Magazin kameraları tarafından sürekli görüntü alınmasını istemediğimiz için de evin içine giriyoruz ve evlere dağılıyoruz.