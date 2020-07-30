Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk'ten aşk pozu

Oyuncu Özge Özpirinçci, şu aralar sevgilisi Burak Yamantürk ile Marmaris Bozburun'da tatil yapıyor. Denizin ve güneşin keyfini çıkaran çift, çekildikleri kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Instagram hesabını aktif kullanan Özge Özpirinçci, önceki gün sevgilisi ile aşk pozunu yayınladı.

Özpirinçci, Burak Yamaktürk ile birbirlerine bakarken çekilden fotoğrafını "Suç ortakları ve daha fazlası..." notuyla yayınladı.

34 yaşındaki oyuncu, paylaşımıyla takipçilerinden ile kısa sürede binlerce beğeni aldı.



