Özge Özpirinçci ile Metin Akdülger'li Sandık Kokusu'na bomba transfer! Teşkilat'ın yıldızı kadroda

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Özge Özpirinçci'yi setlere geri döndüren Sandık Kokusu dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi çok güçlü anne ve kız çatışmasını ekrana taşıyacak. Heyecanla beklenen yeni dizinin kadrosuna bomba bir transfer daha yapıldı. Teşkilat'ın yıldızı kadroya dahil oldu.

Genel yönetmenliğini Zeynep Günay'ın yaptığı dizide Özge Özpirinçci “Karsu”, Demet Akbağ Karsu’nun annesi Filiz ile Necip Memili ise Karsu’nun eşi “Reha” rolüne hayat veriyor. Dizide Metin Akdülger “Atilla”, Kayhan Açıkgöz de Atilla’nın sağ kolu “Cevdet” karakterini canlandıracak.

Annesine emanet ettiği oğlunun kaybolmasıyla büyük bir travma yaşayan Karsu’nun sarsıcı hikayesini anlatan dizinin kadrosuna değerli bir aktör daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Teşkilat dizisinde rol alan Levent Can dizinin ilerleyen bölümlerinde ekibe dahil olacak.





