MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Özge Özpirinçci ile Metin Akdülger'li Sandık Kokusu'na bomba transfer! Teşkilat'ın yıldızı kadroda

Özge Özpirinçci ile Metin Akdülger'li Sandık Kokusu'na bomba transfer! Teşkilat'ın yıldızı kadroda

20.10.2023 10:54 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özge Özpirinçci ve Metin Akdülger'in başrolünü paylaştığı Sandık Kokusu dizisi büyük bir heyecanla bekleniyor. Adana'da çekimlerine başlanan dizinin kadrosuna yeni bir isim daha dahil oldu. Annesine emanet ettiği oğlunun kaybolmasıyla büyük bir travma yaşayan Karsu’nun sarsıcı hikâyesini anlatan dizinin kadrosuna değerli bir aktör daha katıldı.

Uzun zamandır ekranlardan uzak olan Özge Özpirinçci'yi setlere geri döndüren Sandık Kokusu dizisi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı dizi çok güçlü anne ve kız çatışmasını ekrana taşıyacak. Heyecanla beklenen yeni dizinin kadrosuna bomba bir transfer daha yapıldı. Teşkilat'ın yıldızı kadroya dahil oldu.

Genel yönetmenliğini Zeynep Günay'ın yaptığı dizide Özge Özpirinçci “Karsu”, Demet Akbağ Karsu’nun annesi Filiz ile Necip Memili ise Karsu’nun eşi “Reha” rolüne hayat veriyor. Dizide Metin Akdülger “Atilla”, Kayhan Açıkgöz de Atilla’nın sağ kolu “Cevdet” karakterini canlandıracak.

Levent Can 1

Annesine emanet ettiği oğlunun kaybolmasıyla büyük bir travma yaşayan Karsu’nun sarsıcı hikayesini anlatan dizinin kadrosuna değerli bir aktör daha katıldı.

Levent Can 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Teşkilat dizisinde rol alan Levent Can dizinin ilerleyen bölümlerinde ekibe dahil olacak.

Günün Magazin olayları


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü model yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandıÜnlü model yeni aşkıyla dudak dudağa yakalandı
Ünlü fenomen erkek arkadaşını darp etti! 1,5 yıl hapis talebi... Ünlü fenomen erkek arkadaşını darp etti! 1,5 yıl hapis talebi...
'Yataktan iş' notuyla çıplak hallerini paylaşınca yorum yağdı'Yataktan iş' notuyla çıplak hallerini paylaşınca yorum yağdı
Anahtar Kelimeler:
Metin Akdülger Özge Özpirinçci anne ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Aralarındaki boy farkı çok konuşuldu! Sosyal medyanın ilgisini çekti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Cansız manken taklidi yaptı! AVM'deki dükkanları soydu

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.