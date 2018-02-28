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Özge Özpirinçci'nin babası ameliyat oldu

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.02.2018 16:50 | Son Güncelleme

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası ameliyata alındı. Güzel oyuncu sevgilisi Burak Yamantürk yalnız bırakmadı

Özge Özpirinçci'nin babası ameliyat oldu

Oyuncu Özge Özpirinçci'nin babası ameliyata alındı.Emrah Özpirinçci’nin Kadıköy'deki özel bir hastanede obezite cerrahisi bölümünde ameliyatta olduğu öğrenildi.

Güzel oyuncuyu bu zor gününde sevgilisi Burak Yamantürk yalnız bırakmadı.

Genç oyuncu çıkan haberler üzerine sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Oy oy oy ne haberler cikmis ya. Babamin cok sukur bi saglik sorunu yok. Kilo sorununa kökten cozum icin oldu bu ameliyati (ayrica babam obez degil tamam mi?! ). Sagligi gayet yerinde hicbir sikintisi yok cok sukur. Filinta gibi olcak insallah" yorumunu yazdı.

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Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci burak yamantürk

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