Özge Sabuncu'nun aklı Cem Yılmaz'da kaldı

Dünyaca ünlü bir kozmetik markasının ürün müdürü olan Özge Sabuncu, Defne Samyeli ile aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz'ı Instagram'da engellemişti.

Eskiye sünger çekemeyen Sabuncu'nun, Instagram'da komedyenin etiketlerini takip etmesi "Aman Defne görmesin" dedirtti.

Eski aşkından haberdar olmak için 'cemyilmaz' etiketini takibe alan Özge Sabuncu'nun kısa süre sonra takibi bırakması dikkati çekti.

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Hello Dergisi'ne verdiği röportajda, 3 aydır birliktelik yaşadığı sunucu Defne Samyeli'ni anlatmıştı.

Cem Yılmaz, "Dostlardan 'aşk yaradı' gibi laflar duyuyorum. Defne şahane bir insan. Çok iyi anlaştığım biriyle, çok olgun bir birliktelik yaşıyorum. Muhabbetimiz çok değerli" demişti.

Yazın aşk bombasına imza atan 45 yaşındaki oyuncu, "Bizi kıymetli kılan şey benim onu, onun beni beğenmesi değil. İkimiz birlikteyken kendimizi ne kadar iyi hissettiğimiz" sözleriyle, sevgilisi Defne Samyeli'ne övgüler yağdırmıştı.



