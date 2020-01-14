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  4. Özge Ulusoy 'Ayak numaram 38' dedi kimse inanmadı

Özge Ulusoy 'Ayak numaram 38' dedi kimse inanmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 17:07 | Son Güncelleme

Sunucu ve manken Özge Ulusoy yaptığı bir paylaşımla gündem oldu! Ulusoy ayaklarının büyüklüğüyle hayranlarını şaşırttı.

Özge Ulusoy 'Ayak numaram 38' dedi kimse inanmadı

2003 Türkiye üçüncü güzeli manken ve sunucu Özge Ulusoy, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor.

Instagram hesabından bir fotoğrafını "Ayak No: 38" notuyla paylaşınca, takipçilerinden karşı atak geldi.

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Ayak numarasına inanamayan takipçiler, "Nereden baksan 45" gibi yorumlar yaptı ve Ulusoy'u yorum yağmuruna tuttu.

"PLANLADIĞIM OPERASYONLAR VAR"

Geçtiğimiz günlerde estetikle ilgili açıklamalar yapan Özge Ulusoy, şöyle demişti: "Estetiğim yok. Hayatımda hiç ameliyat olmadım. Güzel yaş aldığımı düşünüyorum. Ama 45 yaşından sonrası için planladığım operasyonlar var. Belki 45’ten sonra ilk estetik ameliyatımı olurum."

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