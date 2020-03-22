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Özge Ulusoy: Eve gelip bu notu okuyan geri zekalı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 12:01 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını devam ederken "evde kal" çağrısına uymayanlar hem kendilerini hem de başkalarını tehlikeye atıyorlar. Özge Ulusoy uyarılara uymayanlara sert çıktı.

Özge Ulusoy: Eve gelip bu notu okuyan geri zekalı...

Özge Ulusoy, Sağlık Bakanlığı'nın 'evde kal' çağrısına uyuyor... Şu sıralar günlerini evde geçiren güzel model, dün Instagram'da sokağa çıkan insanlara sert sözlerle tepki gösterdi.

Ulusoy açıklamasında şunları söyledi: "Görevliler canla başla kendilerini düşünmeden bu illetle savaşıyor. Bizden tek istedikleri evde kalmamız. Bu nasıl şımarıklık cahillik hadi öylesiniz kendinizin veya sevdiklerinizin canından olma riskini nasıl göze alıyorsunuz! Bu zavallı haliniz yüzünden sokağa çıkma yasağı gelince elinizde belge olmadan apartman önüne bile inemeyeceksiniz.

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Mis gibi bahar havası alıp yüzünde aptal bir gülümsemeyle eve gelip bu notu okuyan geri zekalıya tabii sözüm çıkmak zorunda olana değil..."


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