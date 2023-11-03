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Özge Ulusoy imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

03.11.2023 12:31 | Son Güncelleme:
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Podyumların aranan isimleri arasında yer alan ünlü manken Özge Ulusoy sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa imaj değişikliğiyle adından söz ettirdi. Ulusoy son halini; 'Yeni yaşım yeni saçım' notu ile paylaştı.

Özge Ulusoy imaj tazeledi! Son haline yorum yağdı

Ünlü sunucu ve manken Özge Ulusoy, yaptığı paylaşımlarla ve özel yaşantısıyla gündemden düşmüyor. Her yaptığı olay olan ünlü isim bu defa imaj değişikliğiyle gündem oldu. Instagram'da 2,5 milyon kişinin takip ettiği Ulusoy, paylaştığı fotoğraflar ve reels videoları ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

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Ünlü manken son olarak 'Yeni yaşım yeni saçım' notu ile yapığı paylaşımla çok konuşuldu. Uzun saçlarını kısacık kestiren Ulusoy'un son haline yorum yağdı.

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Ünlü isme sosyal medyada; 'Çok güzel olmuş', 'Mükemmel olmuşsun', 'Çok yakışmış', 'Her halin çok güzel' gibi yorumlar yapıldı.

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Özge Ulusoy; 2001 yılında dünyanın en prestijli model ajanslarından Amerikan Elite Modellik Ajansı'nın düzenlediği bir güzellik organizasyonu olan Elite Model Look'a katıldı ve üçüncülük unvanını kazandı.

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Aynı zamanda 2003 senesinin Miss Turkey 2003 (Türkiye Güzellik Kraliçesi Yarışması) yarışmasında ikinci seçilen ve bunun ardından Panama'da dünyanın en prestijli güzellik yarışması olan Kâinat Güzellik Yarışması'nda (Miss Universe) Türkiye'yi temsil eden model, Uğurkan Erez ile tanıştı ve profesyonel modellik hayatına Cengiz Abazoğlu defilesi ile adım attı.

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2007'de FOX'ta yayımlanan Senin Uğruna dizisinde Rafet El Roman ile başrolde oynadı.

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