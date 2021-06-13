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Özge Ulusoy'un estetikli paylaşımlarına takipçilerinden yorum yağdı! 'Bu sen olamazsın'

13.06.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü manken Özge Ulusoy geçtiğimiz haftalarda geçirdiği estetik operasyonu ile gündeme gelmişti. İlk kez estetik operasyonu geçirdiğini dile getiren Ulusoy, son paylaşımı ile adeta bambaşka birine dönüştüğünü gözler önüne serdi. Takipçilerinden Ulusoy'a 'Bu kim', 'Eski Özge daha iyiydi' şeklinde yorumlar yapıldı.

İki hafta önce estetik yaptırmak için ameliyat masasına yatan Özge Ulusoy'un son hali hayranlarını şaşkına çevirdi. Kendisine gelen çok abartmışsın yorumları üzerine Ulusoy, "Burnumdan burun ucu ameliyatı oldum. Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" ifadelerini kulanmıştı. Ancak takipçileri ünlü mankenin son gönderisindeki değişimini yorum yağmuruna tuttu.

Özge Ulusoy'un başı estetikleri ile dertte!

38 yaşındaki manken Özge Ulusoy, geçtiğimiz haftalarda yaptırdığı estetik operasyonu ile gündeme gelmişti.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GZÖLERDEN KAÇMADI

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ GZÖLERDEN KAÇMADI
Ünlü mankenin yıllar içindeki değişimi gözlerden kaçmazken, "Birçoğunuz inanmasa da bu ilk ameliyatımdı. Hocam bence muazzam bir iş çıkardı" demesiyle sosyal medyada çok konuşulmuştu.

ADETA BAMBAŞKA BİRİ OLDU

ADETA BAMBAŞKA BİRİ OLDU
38 yaşındaki manken ilk estetik ameliyatı olduğunu savunsa da yayınladığı göndelerileri ile adeta bambaşka birine dönüştüğü yorumları yapıldı.

İLK ESTEİK AMELİYATI OLDUĞUNU SAVUNDU

İLK ESTEİK AMELİYATI OLDUĞUNU SAVUNDU
Geçirdiği ameliyattan sonra ilk olarak bu karesini yayınlayan ünlü model, takipçilerinden gelen burun estetiği sorularına yanıt verdi.

ESTETİKLERİ İLE BAŞI DERTTE

ESTETİKLERİ İLE BAŞI DERTTE
Ancak, Ulusoy ne kadar ilk estetiği olduğunu iddia etse de operasyon geçirmeden önceki halleri arşivlerde hep hayranlarının karşısına çıkmaya devam ediyor.

ESRA CEYDA KARDEŞLERE BENZETİLDİ

ESRA CEYDA KARDEŞLERE BENZETİLDİ
Yaşadığı büyük değişim ile başı dertte olan Ulusoy'a takipçileri isyan etti. Son göderisinde bu pozunu paylaşan mankene, 'Kim ki bu', 'Bu sen olamazsın' , 'Esra Ceyda mı bu' ve 'Eski Özge daha iyiydi' şeklinde yorumlar yapıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Özge Ulusoy
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