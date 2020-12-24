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  4. Özge Ulusoy'un kırmızı elbisesi olay oldu! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Özge Ulusoy'un kırmızı elbisesi olay oldu! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

24.12.2020 16:41 | Son Güncelleme:
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Özge Ulusoy'un kırmızı elbisesi olay oldu! Göğüs dekoltesi dikkat çekti

Ünlü model ve sunucu Özge Ulusoy bir marka için kırmızı elbise giydi. Çekiliş için paylaşım yapan Ulusoy'un dekoltesine beğeni yağdı.

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan modelleri arasına giren Özge Ulusoy şimdilerde ekranlarda sunduğu programı ile boy gösteriyor.

Sosyal medyayı da aktif kullanan ünlü isimlerden olan Özge Ulusoy son olarak yaptığı paylaşımla yine gündem oldu. Özge Ulusoy, kırmızı bir elbise giyerek yeni yıl çekilişini duyurdu. Reklam için bir marka ile anlaşan Ulusoy'un seksi elbisesine takipçilerinden yorum yağdı.

Ekran Alıntısı

Hem göğüs hem de bacak dekoltesiyle dikkat çeken Özge Ulusoy'un elbisesi yapacağı reklamın adeta önüne geçti.

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