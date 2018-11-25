MAGAZİN

Özge Ulusoy'un şaşırtan görüntüsü

MAGAZİN HABERLERİ  | 25.11.2018 14:45 | Son Güncelleme

Saadiyat Adası'nda tatil yapan Özge Ulusoy paylaşımıyla dikkat çekti! Ünlü modelin paylaştığı fotoğraftaki o detay gözlerden kaçmadı.

Özge Ulusoy'un şaşırtan görüntüsü

Özge Ulusoy, Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan Saadiyat Adası'na tatile gitti.

Ünlü manken Özge Ulusoy, Birleşik Arap Emirlikleri'ne tatile gitti. Sosyal medya hesabından birbirinden renkli kareleri paylaşan Ulusoy'un son fotoğrafı olay oldu.

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Bikinili pozunu paylaşan Ulusoy'un karın bölgesinde oluşan deformasyon takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları Ulusoy'un verdiği pozdan dolayı böyle bir görüntü olduğunu savunurken, bazıları da 'aşırı zayıfladığı için vücudunda bozulma meydana gelmiş' yorumunda bulundu.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
pislik
"o kadar varlıkta açlıktan ölüyorum" isimli paylaşımı için özgeye el sallıyoruz...
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