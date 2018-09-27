Özge Ulusoy'dan cesur paylaşım

Londra’da yaşayan yatırım bankacısı Joaquim Lundholm’la bir süredir aşk yaşayan manken ve model Özge Ulusoy, Instagram hesabı üzerinden yeni bir #tbt paylaşımı yükledi. Ünlü manken ve sunucunun fiziği ise dikkat çekti. Özge Ulusoy’un son paylaşımı kısa süre içerisinde binlerce beğeni ve yorum geldi.

TBT NEDİR?Geçmiş zamanda çekilen fotoğrafların perşembe günleri yeniden paylaşılması anlamına geliyor. İngilizce açılımı ‘Throw Back Thursday’ olan TBT’nin Türkçesi Perşembe gününden bir kesit anlamına gelmektedir.



