Özge Uzun'un eşi ölümden döndü! 'Eşinizle son bir kez konuşun...'

"Eşim kalp krizi geçirdi, çok ciddi bir durumdu. Pazar günü operasyona girdi ama cuma günüden itibaren sorun vardı. Ben doktordan randevu aldım gitmedi, cumartesi yüksek tansiyon vardı, pazar artık kendini çok kötü hissetti apar topar hastaneye gittik. Hemen acil servise aldılar eşimi, serum falan taktılar kusmaya başladı. Tansiyonu bir türlü düşmedi. Türkiye Büyükelçisi’ni aradım sağ olsun hemen yardımcı oldu. Orada hep yanımızda oldular. Bizi başka bir hastaneye yönlendirdi. Gittiğimiz hastane ‘hemen anjiyo olması lazım’ dedi. Ama tansiyonu yüksek, o yüzden ameliyata giremiyor... Eşime sürekli ilaç verdiler durumu toparlamaya çalıştılar. Ben ameliyattan önce ‘anjiyo olur rahatlar’ durumundaydım ta ki doktor yanıma gelene kadar.

'SON BİR KEZ KONUŞMAK İSTER MİSİNİZ' DEDİLER

‘Sizin onayınız gerekiyor’ dediler, ben hala normalim sakinim. Sonra doktor ‘çok riskli bir durum söz konusu, eşinizle her ihtimale karşı son bir kez konuşmak ister misiniz’ dedi. Tam eşimin yanına gideceğim doktor durdu ‘ama korkutmayın’ dedi.

Eşimin yanından çıktıktan sonra doktor geldi, ‘aramanız gerek yerler varsa arayın, çok riskli bir ameliyat ’dedi. Sonra operasyon gerçekleşti ve eşim sağ salim çıktı.

Doktorumuza çok teşekkür ediyorum. Eşimi önce Allah’a sonra onlara borçluyum. Sayın Büyükelçimiz geldi, eşi geldi. Bizimle çok ilgilendiler. Ameliyatı çok riskliydi, damar neredeyse parçalanmak üzereymiş, Allah korudu eşimi. Ben eşim operasyondayken ‘Allah’ım çok genç, daha 45 yaşında, sen evlatlarına bağışla’ diye dua ettim. Çok zor bir durum, ailemle konuştum onlar beni sakinleştirmeye çalıştı.

O AKŞAM HASTANEYE GİTMEMİŞ OLSAYDIK...

İnsan çok acayip şeyler düşünüyor… Volkan’a da söyledim, hatta birkaç arkadaşımızda bundan feyz alarak dünyanın bin bir türlü hali var diye birbirlerinin özel bilgilerini öğreniyorlar. Ben de o an ‘acaba bizim ortak banka şifrelerimiz neydi?’ diye düşündüm. Çünkü bir şey olursa paraya ihtiyacım olacak. İnsan o anda çok acayip düşünceler içine giriyor.