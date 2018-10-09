MAGAZİN

Özge Uzun'un eşi ölümden döndü! 'Eşinizle son bir kez konuşun...'

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 13:48 | Son Güncelleme

Sunucu Özge Uzun'un ikinci kez evlendiği eşi Volkan Üst ölümden döndü! Özge Uzun yaşadıkları zor günleri canlı yayında anlattı

Özge Uzun'un eşi ölümden döndü! 'Eşinizle son bir kez konuşun...'

Sunucu Özge Uzun'un ikinci kez evlendiği eşi Volkan Üst, geçtiğimiz günlerde kalp krizi nedeniyle ölümden dönmüştü. Bir süredir eşiyle birlikte Azerbaycan'da yaşayan Özge Uzun, yaşadıkları zorlu süreci anlattı.

2.Sayfa programına konuk Özge Uzun, 'eşimin damarları paramparça olmak üzereymiş, Allah korudu' dedi.

İşte ünlü sunucunun açıklamalarından satır başları:

5bbc59dd67b0a819f007d2fd

"Eşim kalp krizi geçirdi, çok ciddi bir durumdu. Pazar günü operasyona girdi ama cuma günüden itibaren sorun vardı. Ben doktordan randevu aldım gitmedi, cumartesi yüksek tansiyon vardı, pazar artık kendini çok kötü hissetti apar topar hastaneye gittik. Hemen acil servise aldılar eşimi, serum falan taktılar kusmaya başladı. Tansiyonu bir türlü düşmedi. Türkiye Büyükelçisi’ni aradım sağ olsun hemen yardımcı oldu. Orada hep yanımızda oldular. Bizi başka bir hastaneye yönlendirdi. Gittiğimiz hastane ‘hemen anjiyo olması lazım’ dedi. Ama tansiyonu yüksek, o yüzden ameliyata giremiyor... Eşime sürekli ilaç verdiler durumu toparlamaya çalıştılar. Ben ameliyattan önce ‘anjiyo olur rahatlar’ durumundaydım ta ki doktor yanıma gelene kadar.

'SON BİR KEZ KONUŞMAK İSTER MİSİNİZ' DEDİLER

‘Sizin onayınız gerekiyor’ dediler, ben hala normalim sakinim. Sonra doktor ‘çok riskli bir durum söz konusu, eşinizle her ihtimale karşı son bir kez konuşmak ister misiniz’ dedi. Tam eşimin yanına gideceğim doktor durdu ‘ama korkutmayın’ dedi.

Eşimin yanından çıktıktan sonra doktor geldi, ‘aramanız gerek yerler varsa arayın, çok riskli bir ameliyat ’dedi. Sonra operasyon gerçekleşti ve eşim sağ salim çıktı.

5bbc59dd67b0a819f007d307

Doktorumuza çok teşekkür ediyorum. Eşimi önce Allah’a sonra onlara borçluyum. Sayın Büyükelçimiz geldi, eşi geldi. Bizimle çok ilgilendiler. Ameliyatı çok riskliydi, damar neredeyse parçalanmak üzereymiş, Allah korudu eşimi. Ben eşim operasyondayken ‘Allah’ım çok genç, daha 45 yaşında, sen evlatlarına bağışla’ diye dua ettim. Çok zor bir durum, ailemle konuştum onlar beni sakinleştirmeye çalıştı.

O AKŞAM HASTANEYE GİTMEMİŞ OLSAYDIK...

İnsan çok acayip şeyler düşünüyor… Volkan’a da söyledim, hatta birkaç arkadaşımızda bundan feyz alarak dünyanın bin bir türlü hali var diye birbirlerinin özel bilgilerini öğreniyorlar. Ben de o an ‘acaba bizim ortak banka şifrelerimiz neydi?’ diye düşündüm. Çünkü bir şey olursa paraya ihtiyacım olacak. İnsan o anda çok acayip düşünceler içine giriyor.

Çok şükür bunların hiçbirine gerek kalmadı, Volkan çıktı ama üç gün yoğun bakımda kaldı. Uyanınca ‘ışığı gördüm geldim’ dedi.
Eğer eşimi o akşam hastaneye götürmemiş olsaydık, sabahı göremezmiş... ‘İki saat bile geç kalsaydınız durum çok kötü olurdu’ dediler.

Artık eşim her şeye çok dikkat ediyor, ilaçlarını dakikasını geçirmeden içiyor.

Ameliyat sonrası eşim daha sakinleşti. Doktor uyardı, ‘diğer damarlarının durumu da pek iç açıcı değil kendine dikkat etmelisin’ dedi."


PARTNERPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflarPapa'ya bile gitmişlerdi! İşte Seks Adası'ndan görülmemiş fotoğraflar
Hakan Sabancı birliğe teslim oldu! İlk fotoğraf geldi Hakan Sabancı birliğe teslim oldu! İlk fotoğraf geldi
Erkenci Kuş'ta kafa karıştıran sahne! Akıllara o dizi geldi Erkenci Kuş'ta kafa karıştıran sahne! Akıllara o dizi geldi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özge uzun Volkan Üst

En Çok Okunan Haberler

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Ünlü siyaset bilimci uyardı: Kriz kapıda!

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Garsonun sorusuyla karısının ihanetini öğrendi

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Dikkat: Meteoroloji duyurdu! Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Rahip Brunson olayında 'Alevi' ve 'Kürt' detayı! Gizli tanık açıkladı

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Hüsnü Mahalli: Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı olayında hedef Erdoğan

Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü

Genelevden kovdular! Sebebi hayrete düşürdü

İlginizi Çekebilir

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Arka Sıradakiler'in Özge'si Avlu dizisine katıldı son halini görenler şaştı kaldı!

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

Seda Sayan paylaştı yorum yağdı! Seda Sayan'ın yüzüne ne oldu

Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman fıskiyeli öpüşme sahnesi sonrası hastanelik oldu

Erkenci Kuş’un yıldızı Can Yaman fıskiyeli öpüşme sahnesi sonrası hastanelik oldu

İstanbullu Gelin'e damga vuran şarkı!

İstanbullu Gelin'e damga vuran şarkı!

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Demet ile Can aşk mı yaşıyor? Sonunda açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Madonna’dan olay yaratan görüntü! O oyuncağa benzetildi

Madonna’dan olay yaratan görüntü! O oyuncağa benzetildi

Berkay'ın terliklerinin fiyatı şoke etti

Berkay'ın terliklerinin fiyatı şoke etti

Hakan Sabancı birliğe teslim oldu! İlk fotoğraf geldi

Hakan Sabancı birliğe teslim oldu! İlk fotoğraf geldi

Erkenci Kuş'ta kafa karıştıran sahne! Akıllara o dizi geldi

Erkenci Kuş'ta kafa karıştıran sahne! Akıllara o dizi geldi

Aradan 40 yıl geçti ama güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi

Aradan 40 yıl geçti ama güzelliğinden hiçbir şey kaybetmedi

Iskra Lawrence'ın hamburger keyfi

Iskra Lawrence'ın hamburger keyfi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.