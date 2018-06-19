Özgü Namal bu rolle geri dönüyor!

2014’te reklamcı Serdar Oral’la aşk yaşamaya başlayan Özgü Namal, bir yıl sonra ilk çocuğu Nefes’i kucağına almıştı.

Kariyerine ara vererek, Köyceğiz’de bir çiftliğe yerleşen oyuncu, ardından ikinci kez anne olmuştu. Çocuklarını yetiştirmek için inzivaya çekilen Özgü Namal’ın ekrana döneceği iddia edildi.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK ANNESİNİ OYNAYACAK

Beş senedir kendisine gelen projelere “Hayır” diyen oyuncu, mesleğinden daha fazla uzak kalamadı. Özgü Namal’ın bir dizide evli ve iki çocuk annesini oynayacağı konuşuluyor.

