MAGAZİN

Özgü Namal bu rolle geri dönüyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.06.2018 10:49 | Son Güncelleme

Anne olduktan sonra oyunculuğa bir süre ara veren Özgü Namal, ekranlara geri dönüyor

Özgü Namal bu rolle geri dönüyor!

2014’te reklamcı Serdar Oral’la aşk yaşamaya başlayan Özgü Namal, bir yıl sonra ilk çocuğu Nefes’i kucağına almıştı.

Kariyerine ara vererek, Köyceğiz’de bir çiftliğe yerleşen oyuncu, ardından ikinci kez anne olmuştu. Çocuklarını yetiştirmek için inzivaya çekilen Özgü Namal’ın ekrana döneceği iddia edildi.

EVLİ VE İKİ ÇOCUK ANNESİNİ OYNAYACAK

Beş senedir kendisine gelen projelere “Hayır” diyen oyuncu, mesleğinden daha fazla uzak kalamadı. Özgü Namal’ın bir dizide evli ve iki çocuk annesini oynayacağı konuşuluyor.

PARTNERSeksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...Seksi hakem ve sevgilisi plajda aşka gelince...
Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın bebekleri Kuzey ilk kez görüntülendiÖzcan Deniz ve Feyza Aktan'ın bebekleri Kuzey ilk kez görüntülendi
SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdiSON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özgü namal özgü namal rol

En Çok Okunan Haberler

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Survivor'dan kim elendi? Toplu sms oylamasına göre kim gitti? Survivor 18 Haziran eleme sonuçları

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

Tansu Çiller AK Parti mitingine neden katıldı? Flaş iddia

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

3 erkek genç kadına cehennemi yaşattı! 'Eğlenmek için bir .. lazım'

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

Nurgül Yeşilçay'dan olay itiraf: Gaza geldim dozunu kaçırdım

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Times: Bıçak sırtındaki seçimde Erdoğan'ın popülaritesi azalıyor

Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

Erdoğan'ın teknoloji programında dikkat çeken görüntü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nez ve annesine cinsel içerikli mesajlar atan tacizcinin hapsi istendi

Nez ve annesine cinsel içerikli mesajlar atan tacizcinin hapsi istendi

12 ünlünün unutmak istediği halleri

12 ünlünün unutmak istediği halleri

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın bebekleri Kuzey ilk kez görüntülendi

Özcan Deniz ve Feyza Aktan'ın bebekleri Kuzey ilk kez görüntülendi

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

SON DAKİKA! Ünlü rapçi Ezhel için mahkeme kararını verdi

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Vatan Şaşmaz'ın mezarı boş kaldı

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa okula gidiyor mu?

Acun Ilıcalı ile Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa okula gidiyor mu?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.