Özgü Namal kimdir, aslen nereli? Özgü Namal'ın merhum eşi kim?

Tiyatro sahnelerinde çocuk oyunlarında rol alarak kariyerine başlayan Özgü Namal'ın hayatı ve kariyer yaşamı araştırılmaya başlandı.Özgü Namal'ın yaşı ve nereli olduğu da merak konusu. Peki Koca Kafalar programı ve Merhamet dizisi ile de bilinen Özgü Namal kimdir?

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

28 Aralık 1978 tarihinde İstanbul'un Üsküdar ilçesinde dünyaya gelen Özgü Namal, baba tarafından aslen Makedonya Üsküp göçmenidir, anne tarafından ise Yunanistan Selanik göçmenidir. Annesi Akile Namal emekli devlet memuru, babası Kubilay Namal emekli bir tüccardır.

Üsküdar Cumhuriyet Lisesi'nden mezun olan başarılı isim lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro bölümünde tamamlamıştır. Daha sonra Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi almıştır.

1997 senesinde Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. 2003-2005 yılları arasında 'Kurtlar Vadisi' dizisinde 'Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı 'Elif Eylül' karakteriyle hafızalara kazınmıştır. 2005'te rol aldığı 'Kiralık Oyun' adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde 'Yılın En Başarılı Müzikali' ve 'Komedi Kadın Oyuncusu' ödülünü kazanmıştır

ÖZGÜ NAMAL'IN EŞİ KİMDİR?

2014 yılında reklamcı ve nefes terapisti Serdar Oral ile evlenmiştir. Çiftin 'Nefes' ve 'Elem Su' adlarında iki çocuğu bulunmaktadır. Serdar Oral, 5 Ekim 2020 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiştir.

Özgü Namal, geçen sene kalp krizi nedeniyle yaşamını yitirmiş olan eşi Serdar Oral ile Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Ağla köyünde yaşadıkları evi kullanıma kapatmıştı. 2015 yılından bu yana iki çocuğuyla çiftlik evinde yaşayan çiftten Serdar Oral, 5 Ekim 2020 günü Özgü Namal'ın çocuklarıyla İstanbul'da olduğu sırada kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

Eşinin vefatı ile sarsılan başarılı oyuncu, eşiyle birlikte 10 yıllığına kiralayıp köy hayatı yaşadığı evine bir daha gitmedi. Evin bahçesinde Özgü Namal'ın çocuklarının oyuncakları ve kurdukları salıncağın atıl vaziyette durduğu biliniyor.



