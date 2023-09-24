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  4. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolde olduğu "Kızıl Goncalar" dizisine Duygu Sarışın da dahil oldu

Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrolde olduğu "Kızıl Goncalar" dizisine Duygu Sarışın da dahil oldu

24.09.2023 10:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özgü Namal'ın ekrana dönmesini sağlayan ve Özcan Deniz'in de başrolde olduğu "Kızıl Goncalar" dizisine Çağatay Ulusoy ile aşkıyla sık sık gündeme gelen Duygu Sarışın da dahil oldu.

Özcan Deniz ile Özgü Namal'ı buluşturan Kızıl Goncalar dizisinin 20 Ekim gibi sete çıkması bekleniyor.

Ömür Atay‘ın yöneteceği, Necati Şahin‘in yazdığı dizi merakla bekleniyor. 20 Ekim’e alınan dizide Özgü Namal (Meryem), Özcan Deniz (Levent), Şerif Erol (Suavi), Mert Yazıcıoğlu gibi isimler yer alıyor.

Merakla beklenen diziye bir isim daha eklendi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziye son olarak Duygu Sarışın dahil oldu.

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Son olarak Murat Şeker‘in Bozcaada’da çektiği “Aşk Mevsimi” filminde Cem Yiğit Üzümoğlu ve Dilan Çiçek Deniz’le başrolü paylaşan başarılı oyuncu merakla beklenen “Kızıl Goncalar” dizisinde doktor Levent’in kız kardeşi Hande’ye hayat verecek.

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Duygu Sarışın Özgü Namal Özcan Deniz

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