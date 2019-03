Özgün: Dünyalar tatlısı down sendromlu bir çocuğun babasıyım

Şarkıcı Özgün, 21 Mart Down Sendromu Günü'nde down sendromlu oğlu Ediz'i anlatan bir yazı paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımıyla da herkesi duygulandırdı. "Dünyalar tatlısı down sendromlu bir çocuğun babasıyım" diyen Özgün'ün paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.

İşte Özgün'ün o paylaşımı:

"LÜTFEN OKUYUN"

"Lütfen okuyun... Biliyorum ki 21 Mart sabahı milyonlarca kişi uyanacak, işine giderken toplu taşımada, yemek yerken, lavaboda, bir yerler de arama motoruna '21 Mart Down Sendromu' yazacak. Oradan bir görseli kaydedecek ya da ekran resmini alıp facebook ya da Instagram'a yerleştirecek. Sonra '+1 farkla, aslında sizler eksik değil +1 fazlasınız, sizler meleksiniz, farkındayız' gibi yazıları ekleyip sayfalarına koyacak, sonra duyarlı bir insan olarak vazifesini yerine getirmiş, ödevini okuldan gelir gelmez yapmış bir çocuk rahatlığıyla günlük koşturmasına devam edip öğle yemeğinden ya da sabah egzersizinden bir post daha paylaşacak. Yine ve yeni bir post daha...

"KORKACAK ÇÜNKÜ 21 MART SABAHI..."