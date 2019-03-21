Özgün: Dünyalar tatlısı down sendromlu bir çocuğun babasıyım

Şarkıcı Özgün, 21 Mart Down Sendromu Günü'nde down sendromlu oğlu Ediz'i anlatan bir yazı paylaştı. Ünlü şarkıcı, paylaşımıyla da herkesi duygulandırdı. "Dünyalar tatlısı down sendromlu bir çocuğun babasıyım" diyen Özgün'ün paylaşımı çok sayıda beğeni aldı. İşte Özgün'ün o paylaşımı: "LÜTFEN OKUYUN" "Lütfen okuyun... Biliyorum ki 21 Mart sabahı milyonlarca kişi uyanacak, işine giderken toplu taşımada, yemek yerken, lavaboda, bir yerler de arama motoruna '21 Mart Down Sendromu' yazacak. Oradan bir görseli kaydedecek ya da ekran resmini alıp facebook ya da Instagram'a yerleştirecek. Sonra '+1 farkla, aslında sizler eksik değil +1 fazlasınız, sizler meleksiniz, farkındayız' gibi yazıları ekleyip sayfalarına koyacak, sonra duyarlı bir insan olarak vazifesini yerine getirmiş, ödevini okuldan gelir gelmez yapmış bir çocuk rahatlığıyla günlük koşturmasına devam edip öğle yemeğinden ya da sabah egzersizinden bir post daha paylaşacak. Yine ve yeni bir post daha... "KORKACAK ÇÜNKÜ 21 MART SABAHI..."

Sonra çocuğunun sınıfına bir down sendromlu ya da farklı gelişim gösteren bir çocuk yazıldığında itiraz edecek ya da rahatsız olacak. Parkta çekik gözlü ya da ensesi biraz kalın, belki alt dudağı sarkık, dili belki biraz gevşek bir çocuk görüp endişeli gözlerle apar topar çocuğunu uzaklaştıracak. 'Ayy acaba bulaşır mı benim oğluma?' diyecek ve korkacak. Korkacak çünkü 21 Mart sabahı arama motorundan o fotoğrafı kopyalarken altındaki yazıyı okumayacak, korkacak çünkü bu down sendromu da neymiş acaba deyip araştırmayacak. Korkacak çünkü insan bilmediğinden korkar. Korkmazsa acıyacak. Acımazsa başını çevirecek, görmezden gelecek, yok sayacak. Down sendromlu çocuğun annesinin yanına gidip sözde teselli etmeye çalışırken daha da batıracak. 'Ay bu çocuklar da uzun yaşamıyorlarmış' diyecek, 'Allah kolaylık versin' diyecek. 'Doktor bize de riskiniz yüksek doğurma' dedi ama ben doğurdum bak, çok şükür maşallah sapasağlam diyecek. Diyecek biliyorum... Biliyorum çünkü duyuyorum, görüyorum.