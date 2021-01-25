Özgün Uğurlu: Doğanın tadını çıkardık

Şarkıcı Özgün Uğurlu, 2012 yılında Nida Uğurlu ile nikah masasına oturdu.

2015'te Ediz adını verdiği oğlunu kucağına alarak ilk kez babalık duygusunu yaşayan Uğurlu, eşi ve oğlu ile birlikte hafta sonunun keyfini Belgrad Ormanı'nda yürüyüş yaparak çıkardı.

Güzel havayı değerlendiren Uğurlu ailesi, birlikte çekildikleri fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.



Özgün Uğurlu, gönderilerine, "Özel gereksinimleri olan bireylere verilen sokağa çıkma izni kapsamında Ediz Bey ile yürüyüşe çıktık. Maskesiz insanlardan kaçmak zorunda kalmadan doğanın tadını çıkardık" notunu düştü.

41 yaşındaki Uğurlu'nun paylaşımları 28 binden fazla beğenildi.



