MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özgür Çevik: Müzik yapmaya vaktim yok

Özgür Çevik: Müzik yapmaya vaktim yok

02.10.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muhabirlerle sohbet eden Özgür Çevik, dizi yoğunluğu nedeniyle artık müzik yapamadığını ifade etti. Çevik, "Aktif olarak müzik yapamıyorum, vaktim olmuyor. Ara verdim" dedi.

Özgür Çevik: Müzik yapmaya vaktim yok

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Müzik Yorumcuları Meslek Birliği MÜYORBİR'in 11. Olağan Genel Kurulu önceki gün İstanbul Kongre Merkezi'nde yapıldı. Burhan Şeşen ve Ahmet Koç'un MÜYORBİR'in yönetimine seçilmek için yarıştığı genel kurula birçok sanatçı katılarak, oy kullandı.

DİJİTALİ SEVDİ

Genel kurulda oy kullanan isimlerden Özgür Çevik, kendisini görüntüleyen gazetecilerle sohbet etti. Dizi yoğunluğu nedeniyle artık müzik yapamadığını söyleyen Çevik, en çok dijital mecralara iş yapmayı sevdiğini anlattı.

"MÜZİK YAPMAYA VAKTİM YOK"

Özgür Çevik, konuyla ilgili, "Ulusal mecranın da dijitalin de artıları ve eksileri var. Bir tanesinde daha uzun gidiyor, öbüründe parantezler belli. Ben dijitali sevdim, çok net. Sezon on bölüm ise on bölüm. Yayından kalkma ya da reyting kaygısı yok ama kazançlar düşük. Al sana eksi bu da... Aktif olarak müzik yapamıyorum, vaktim olmuyor. Ara verdim." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çeteler arası kanlı hesaplaşma! 20 kişiyi infaz ettilerÇeteler arası kanlı hesaplaşma! 20 kişiyi infaz ettiler
PARTNERİşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemlerİşte doğal gaz faturasını düşürmek için önerilen yöntemler
Murat Dalkılıç’tan sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı! Murat Dalkılıç’tan sevgilisi Sitare Akbaş ile bağ bozumu paylaşımı!
Anahtar Kelimeler:
Özgür Çevik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu kim la

En Çok Okunan Haberler

Diz ağrısı için gitti, duyduklarına inanamadı! Hakkında bilimsel makale hazırlanacak

Diz ağrısı için gitti, duyduklarına inanamadı! Hakkında bilimsel makale hazırlanacak

Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

Vali ve il emniyet müdürlüğü atamaları Resmi Gazete'de

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim!

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'ın eşi bakın kim!

Programın bitme nedeni olarak onu gösterdi

Programın bitme nedeni olarak onu gösterdi

Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme!

Sigara ve otomobil vergisine yeni düzenleme!

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eski karısı ateş püskürdü! Olay sözler

Eski karısı ateş püskürdü! Olay sözler

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Mesajları ifşa etti: Vücudunu çek yolla hemen

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızıydı! Son hali olay!

Kiralık Aşk'ın küçük yıldızıydı! Son hali olay!

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Cerrahın seksi dansı şoke etmişti! Kötü haber geldi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.