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Mecburi eş anlamlısı nedir? Mecburi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

24.10.2022 17:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yapılması isteğe bırakılmayan, ister istemez yapılan ve yapılması kaçınılmaz olan durumlara mecburi denir. Arapçadan alıntılanarak dilimize geçen mecburi kelimesiyle türetilen birleşik kelimeler de bulunur. Mecburi kelimesi aynı zamanda eş anlamlısı olan bir kelimedir. Peki, mecburi eş anlamlısı nedir?

Mecburi eş anlamlısı nedir? Mecburi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçenin farklı dillerden kelimeler kabul etmiş olması dilimizin kelime hazinesini zenginleştirmiştir. Mecburi kelimesi de Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada "zorla yapıştırılmış veya bir araya getirilmiş, zorlanık" anlamına gelen "macbūr" kelimesine nispet i'si eklenerek türetilen "mecbūrī" kelimesinden alıntıdır. Türk Dil Kurumuna göre mecburi kelimesinin anlamı "zorunlu"dur.

Mecburi kelimesi cümle içinde tek başına kullanılabileceği gibi "mecburi hizmet", "mecburi iniş", "meburi ikamet" gibi farklı birleşik kelimelerde de kullanılabilir. Mecburi kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse:

  • Hareketlerine mecburi olarak katlanması onu artık çıldırtıyordu.
  • Mecburi izdivacın kabulü annenin yüreğini yakıyordu.
  • İzmir'deki mecburi hizmeti sırasında tanışmıştı eşiyle.
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Mecburi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Mecburi kelimesinin eş anlamı olan bir tane kelime bulunur. Mecburinin eş anlamlısı "zorunlu" kelimesidir. Kesin olarak gereksinim duyulan anlamı taşıyan zorunlu kelimesi, cümle içerisinde mecburi kelimesinin yerine kullanılabilir. Bu durum cümlede anlatım bozukluğuna neden olmaz.

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Mecburinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mecburi eş anlamlısı olan kelimeler ile ve mecburi kelimesiyle ilgili cümle örnekleri kurmak gerekirse:

  • Mecburi hizmetini bitireli altı ay olmuştu ama hâlâ memleketine dönmemişti.
  • Bunları zorunlu olarak mı okuyacağız?
  • Zorunlu olmadıkça birbirimizi görmesek daha iyi olacak diye düşünüyorum.
  • Oraya sadece zorunlu olduğu için gittiğini söyledi.
  • Yaptığı her şeyi içinden gelerek değil zorunlu olduğu için yaptığına inanıyorum.
  • Edebiyatımızdaki Batılılaşma gecikmiş de olsa zorunlu, kaçınılmaz bir değişimdi.
  • Uçağın camı kırılınca İstanbul'a geri dönüp zorunlu iniş yapmıştı.
  • Zorunlu derslerini kontenjan kalmadığı için alamayınca mezuniyeti bir dönem uzamıştı.
  • Zorunlu emeklilik konusundaki tartışmalar hâlâ bir neticeye ulaşmamıştı.
  • Hastalanınca derslerine zorunlu olarak bir sene evdend evam edecekti.
  • Sürdüğü hayattan memnun olmasa da işi gereği bir zorunluluktu.
  • Doğduğu şehirden taşınmak istemiyordu ama ataması olunca zorunlu olarak Ankara'ya taşındı.
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