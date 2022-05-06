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Özlem Yıldız oğluyla birlikte sezonu açtı!

06.05.2022 16:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken Özlem Yıldız Bodrum'da yaz sezonunu açtı. Özlem Yıldız'a artık neredeyse boyuna ulaşan 15 yaşındaki oğlu eşlik etti.

Özlem Yıldız oğluyla birlikte sezonu açtı!

Sunucu Özlem Yıldız her yıl olduğu gibi bu yıl da Bodrum'u tercih etti. 2013 yılında boşandığı Sinan Serter ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Demir Serter ile birlikte Bardakçı Koyu'nda bir oteli tercih eden Özlem Yıldız, Bodrum’da bulutların dağılması ve güneşin yüzünü göstermesiyle birlikte soluğu plajda aldı.

Ekran Alıntısı

Özlem Yıldız neredeyse boyuna gelen 15 yaşındaki oğluyla kumsalda keyifli zaman geçirdi.

"HİÇBİR ŞEYDEN TAT ALAMAZ HALE GELMİŞTİK"

Neşisi bir hayli yerinde olan 41 yaşındaki güzel "Pandemide hiçbir şeyden tat alamaz hale gelmiştik. Bu sezon geçen üç yıla nazaran en normal günleri yaşayacağız muhtemelen. Güneşin, denizin ve uçsuz bucaksız maviliklerin tadını arkadaşlarımızla ve dostlarımızla doyasıya çıkarabileceğimiz, hasret giderebileceğimiz bir yaz olsun istiyorum" dedikten sonra kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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