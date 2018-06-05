MAGAZİN

Özlem Yıldız sezonu açtı o soruyla canı sıkıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 05.06.2018 10:03 | Son Güncelleme

Bodrum'da bulunan Özlem Yıldız, sosyal medya hesabından tatil fotoğraflarını paylaşmaya devam ediyor.

Özlem Yıldız sezonu açtı o soruyla canı sıkıldı

Sunucu Özlem Yıldız sezonu Bodrum'da açtı. Yıldız'ın, "Bana hep iyi geldin Bodrum" notuyla paylaştığı fotoğraf takipçileri tarafından beğenilirken bazı kullanıcılar tarafından da eleştirildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı Yıldız'ın fotoğrafına, "Uzun zamandır çalışmıyorsunuz bu kadar lüks bir yaşantıyı nasıl karşılıyorsunuz?" şeklinde bir yorum yaptı.

Özlem Yıldız takipçisinin bu sorusuna, "Ben sürekli çalışan kendi parasını da kendi kazanıp harcayan biriyim. Yaşadığım hayatta lüks olmadı. Merakınızı gidermişimdir inşallah. Ayrıca da bir davet üzerine Bodrum'dayım" diye yanıtladı.

Özlem Yıldız, bu mesajının ardından takipçileri tarafından destek aldı.


PARTNERHakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?Hakan'ın gözyaşları... Gizem hamile mi?
Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, otizmli minikleri ziyaret ettiÇukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, otizmli minikleri ziyaret etti
Serel Yereli kilo aldıSerel Yereli kilo aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
özlem yıldız özlem yıldız bikini

En Çok Okunan Haberler

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

Ramazan Bayramı tatili kaç gün olacak? Bekir Bozdağ açıkladı

AK Parti'de MHP krizi!

AK Parti'de MHP krizi!

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Atila Kaya: Erdoğan ikinci tura kalırsa kesin kaybedecek

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Survivor yarışmacıları korkuyla uyandı!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Ali Koç, Volkan Demirel'e jübile teklif edecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ali Sunal'dan rötarlı balayı!

Ali Sunal'dan rötarlı balayı!

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, otizmli minikleri ziyaret etti

Çukur'un Vartolu'su Erkan Kolçak Köstendil, otizmli minikleri ziyaret etti

Serel Yereli kilo aldı

Serel Yereli kilo aldı

Fahriye Evcen'den sonra Ceylan Çapa da paylaştı

Fahriye Evcen'den sonra Ceylan Çapa da paylaştı

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

Özge Borak ‘ahlaksız teklif’i ifşa etti

İşte mahkemenin Itır Esen kararı

İşte mahkemenin Itır Esen kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.