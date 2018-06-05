Özlem Yıldız sezonu açtı o soruyla canı sıkıldı

Sunucu Özlem Yıldız sezonu Bodrum'da açtı. Yıldız'ın, "Bana hep iyi geldin Bodrum" notuyla paylaştığı fotoğraf takipçileri tarafından beğenilirken bazı kullanıcılar tarafından da eleştirildi.

Bir sosyal medya kullanıcısı Yıldız'ın fotoğrafına, "Uzun zamandır çalışmıyorsunuz bu kadar lüks bir yaşantıyı nasıl karşılıyorsunuz?" şeklinde bir yorum yaptı.

Özlem Yıldız takipçisinin bu sorusuna, "Ben sürekli çalışan kendi parasını da kendi kazanıp harcayan biriyim. Yaşadığım hayatta lüks olmadı. Merakınızı gidermişimdir inşallah. Ayrıca da bir davet üzerine Bodrum'dayım" diye yanıtladı.

Özlem Yıldız, bu mesajının ardından takipçileri tarafından destek aldı.



