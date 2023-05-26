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Özlem Yıldız yeni sevgilisiyle Kıbrıs'ta! Ünlü turizmci ile aşk iddiası

26.05.2023 08:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir hayatında kimse olmayan Özlem Yıldız'ın turizmci Mete Vardar'la aşk yaşadığı iddiası gündeme geldi. İkili birlikte Kıbrıs'ta görüntülendi.

Özlem Yıldız yeni sevgilisiyle Kıbrıs'ta! Ünlü turizmci ile aşk iddiası

2013'te Sinan Serter'den boşanan ve bir çocuğu olan Özlem Yıldız uzun süredir yalnızdı. İddialara göre Yıldız yeni aşka yelken açtı.

Sabah'tan Bülent Cankurt'un iddiasına göre uzun süredir hayatında kimse olmayan Özlem Yıldız, kalbini yeni bir aşka açtı.

Cankurt yazısında şunları söyledi: "2013'te Sinan Serter'den boşanan ve uzun süredir hayatında kimse olmayan Özlem Yıldız ile beş yıl önce eşi Neylan Vardar'dan boşanan ve hiç kimseyle adı anılmayan Mete Vardar, yaklaşık iki aydır flört ediyormuş.

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ÖZLEM YILDIZ'IN ANNESİYLE YEMEK

Aslında geçen ay bir arkadaşım, Kıbrıs'ta, Yıldız ile Vardar'ı samimi şekilde gördüğünü söylemişti ama ihtimal vermemiştim. Geçen hafta sonunda, Bodrum'da olduklarını öğrenince içime kurt düşmüştü. İki gün önce ise, Mete Vardar'ın, Özlem Yıldız ve annesi Sevgi Yıldız ile Anadolu Hisarı'ndaki bir balıkçıda yemek yedikleri bilgisi gelince emin oldum. Yıllar sonra gönül kapılarını açan ve şimdilik gizli saklı süren Özlem Yıldız-Mete Vardar aşkı bakalım uzun soluklu olacak mı?"
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