Ozon tedavisi yan etkileri nelerdir, zararı var mı? Ozon tedavisi kimlere uygulanmaz?

Mikroorganizmaları öldürüp tüm toksinleri nötralize etme özelliğine sahip olan ozon, güçlü bir okside edicidir Yaşa bağlı olarak hücrelerde meydana gelen reaktif oksijen türleri, hücrelerin oksidatif hasar görmesine neden olur. Ozon tedavisi ise bu hasarı iyileştirme ve yok etme konusunda oldukça etkilidir. Bir alternatif tıp yöntemi olarak kullanılan ozon tedavisi pek çok rahatsızlığın tedavisinde tamamlayıcı tıp uygulamaları olarak kullanılabilir.

Ozon tedavisi yan etkileri nelerdir?

Ozon tedavisinin bilinen çok ciddi bir yan etkisi yoktur. Ancak nadiren de olsa tansiyon düşüklüğü görülebilir. Ayrıca yanlış uygulama tekniği ve doz seçiminden dolayı da bazı olumsuzluklar meydana gelebilir. Ozon tedavisi alan bazı hastalarda yan etkiler gözlemlenebilir. Bu terapiyi alan hastaların ozon tedavisi şikâyetleri aşağıda sıralanmıştır:

Kulak iltihabı

Nefes darlığı

Enfeksiyon

Hipoventilasyon

Görme bozuklukları

Alerjik reaksiyonlar

Ozon tedavisi kimlere uygulanmaz?

Oldukça faydalı bir tedavi yöntemi olan ozon tedavisinin kimlere uygulanamayacağı merak edilen bir konudur. Çünkü bazı durumlarda bazı kişilere bu tedaviyi uygulamak olumsuz sonuçlara neden olabilir. Özellikle hastalarda bu durumların bulunup bulunmadığı tespit edilmeli ve ondan sonra tedaviye başlanmalıdır. Bu nedenle ozon tedavisi için kesinlikle bir uzman hekime başvurmanın önemi oldukça büyüktür. Ozon tedavisinin uygulanamayacağı kişiler aşağıda verilmiştir:

Glukoz-6-fosfat-dehidrogenaz enzim eksikliği olan favizm hastaları

Hamile ve emziren kadınlar

Kronik alkolizm hastaları

Kontrol edilemeyen hipertiroidi olanlar

Lösemi ve hemofili hastaları

Yakın zamanda kalp krizi geçirenler

Kontrol edilemeyen kalp-damar hastalığı bulunanlar

Yeni kanama geçirmiş hastalar

Ozon alerjisi bulunan astım hastaları

Yüksek tansiyonu olanlar

Sık tekrarlayan kas krampları yaşayanlar

Ozon tedavisi zararları nedir?

Ozon tedavisinde meydana gelebilecek zararlar, kişiye ve tekniğe bağlı olarak değişiklik gösterir. Öncelikle kişinin ozon tedavisinde yer alan ilaçlara ve yöntemlere alerjisi varsa bu teknik uygulanmamalıdır. Aksi takdirde hastada alerjik reaksiyon meydana gelebilir. Ozon tedavisini mutlaka uzman bir hekim uygulamalıdır. Bu alanda uzman olmayan kişiler, tedaviyi yanlış uygulayarak hastaya ciddi zarar verebilir.

Ozon alınırken kullanılan malzemenin doğru seçilmesi çok önemlidir. Ozona dayanıklı olmayan bir setle kan alınırsa, kanserojenler açığa çıkar. Bu da uzun vadede kansere yol açan DNA hasarına neden olabilir. Aynı zamanda ozona dayanıksız maddeler, erkeklerde testosteron dengesinin bozulmasına yol açabilir. Ozon tedavisi uygulamasında bakteri filtresi kullanımı da oldukça önemli bir konudur. Bu filtre, kana herhangi bir bakterinin bulaşma riskini önler.

Ozon tedavisi kaç seans?

Ozon tedavisinde seans sayısı, hastanın durumuna ve hastalığın türüne bağlı olarak değişiklik gösterir. Bu nedenle yaş, kilo, kullanılan ilaçlar, hastalık süresi ve evresi gibi faktörleri göz önünde bulundurmak gerekir. Bununla birlikte ozon tedavisinin ortalama süresi 10 seanstır. Bu süre bazı hastalıklarda uzayabilir. Örneğin; bel fıtığı için uygulanan ozon tedavisi 12-14 seans sürebilir.

Kullanılan ozon tedavisi tekniği de seans sayısına etki eder. Çünkü bu teknikler, tedavinin etkisini gösterme süresini belirler. Bazı yöntemlerde iyileşme daha yavaşken bazılarında daha hızlı ilerleyebilir. Dolayısıyla ozon tedavisinin seans sayısı konusunda net bir bilgi vermek mümkün değildir. Bu konuyla ilgili doğru bilgi almak için alanında uzman bir hekime danışmak gerekir. Böylece tüm faktörler göz önünde bulundurularak seans sayısı, tedavi yöntemi ve süreç hakkında bilgi alınabilir.



