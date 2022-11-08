İtinalı eş anlamlısı nedir? İtinalı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli olarak bulunan kelime, Arapçada "ˁny" kökünden gelen "iˁtināˀ" sözcüğünün ek almış hâlidir. Ayrıca itinalı kelimesinin kökü olan itina, “önemseme, özen gösterme” anlamına gelir. İtina kelimesine eklenen "+lI" ekiyle türetilen ve Türkçeleştirilen itinalı kelimesi "özenli" anlamına gelir. İtinalı kelimesi ile örnek cümleler aşağıda verilmiştir:

İtinalı adımlarla ödevini yaptığından geçeceğine inancı tamdı.

Önceki durumlarda üzüldüğünden artık itinalı davranmaktan başka çaresi yoktu.

Bana yaptığı her bir davranışı itina ile düşünüyordu.

Bu konuda hepimiz itinalı davranmalıyız.

İtinalı bir insan olduğundan kendine fazlasıyla dikkat ediyordu.

İtinalı bir şekilde ödevimi hazırlayıp öğretmenime teslim ettim.

Genç adam sevgilisiyle dans ederken itinayla hakaret ederek ayağına basmamaya çalışıyordu.

Benim ona davrandığım kadar itinalı davransaydı şu an bu konumda olmazdık.

Benimle konuşmadan önce daha itinalı olman gerekiyor.

Anneme karşı gerekli itinayı göstermediğimden dolayı bana darıldı.

İtinalı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İtinalı kelimesinin eş anlamı olan kelime cümlelerde itinalı yerine geçebildiği gibi itinalının eş anlamlısı da günlük konuşmalarımızda pek çok yerde kendini gösterir. İtinalı eş anlamlısı bulunan kelimelerden birisidir. İtinalı eş anlamlısı olan kelime:

Özenli

İtinalının eş anlamlıları ile örnek cümleler

İtinalının eş anlamlısı olan özenli kelimesiyle örnek cümleler: