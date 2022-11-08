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İtinalı eş anlamlısı nedir? İtinalı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

08.11.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe tarih boyunca pek çok dil ile alışverişte bulunmuştur. Arapça ve Farsça da tarih içerisinde en çok etkileşim yaşanan dillerdir. Bu dillerle gerek sosyolojik ve kültürel gerekse de ekonomik anlamda birçok kelime alışverişi yaşanmıştır. İtinalı kelimesi de Arapça ve Türkçe arasındaki etkileşimler sonucu kelime haznemize yerleşmiştir. İtinalı kelimesi günümüzde pek sık kullanılmasa da eş anlamlısı olan kelime daha çok tercih edilir. Peki, itinalı eş anlamlısı nedir?

İtinalı eş anlamlısı nedir? İtinalı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arapça kökenli olarak bulunan kelime, Arapçada "ˁny" kökünden gelen "iˁtināˀ" sözcüğünün ek almış hâlidir. Ayrıca itinalı kelimesinin kökü olan itina, “önemseme, özen gösterme” anlamına gelir. İtina kelimesine eklenen "+lI" ekiyle türetilen ve Türkçeleştirilen itinalı kelimesi "özenli" anlamına gelir. İtinalı kelimesi ile örnek cümleler aşağıda verilmiştir:

  • İtinalı adımlarla ödevini yaptığından geçeceğine inancı tamdı.
  • Önceki durumlarda üzüldüğünden artık itinalı davranmaktan başka çaresi yoktu.
  • Bana yaptığı her bir davranışı itina ile düşünüyordu.
  • Bu konuda hepimiz itinalı davranmalıyız.
  • İtinalı bir insan olduğundan kendine fazlasıyla dikkat ediyordu.
  • İtinalı bir şekilde ödevimi hazırlayıp öğretmenime teslim ettim.
  • Genç adam sevgilisiyle dans ederken itinayla hakaret ederek ayağına basmamaya çalışıyordu.
  • Benim ona davrandığım kadar itinalı davransaydı şu an bu konumda olmazdık.
  • Benimle konuşmadan önce daha itinalı olman gerekiyor.
  • Anneme karşı gerekli itinayı göstermediğimden dolayı bana darıldı.
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İtinalı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İtinalı kelimesinin eş anlamı olan kelime cümlelerde itinalı yerine geçebildiği gibi itinalının eş anlamlısı da günlük konuşmalarımızda pek çok yerde kendini gösterir. İtinalı eş anlamlısı bulunan kelimelerden birisidir. İtinalı eş anlamlısı olan kelime:

  • Özenli
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İtinalının eş anlamlıları ile örnek cümleler

İtinalının eş anlamlısı olan özenli kelimesiyle örnek cümleler:

  • Bu özenli hâlleriyle beni etkilemeyi başarmıştı.
  • Değerli eşyalarına zarar vermemek için özenli bir şekilde davranması gerekiyordu.
  • Bu kadar özenli bir insan olduğunu tahmin etmemiştim.
  • Bulaşıkları özenli bir şekilde yıkayıp kuruttu.
  • Annem bugünkü kahvaltıyı özenle hazırlamıştı.
  • Özenli tavırlarıyla kimseyi kırmamaya özen gösteriyordu.
  • Biraz daha özenli davranırsan insanları daha az kırarsın.
  • Bana bu kadar özenli davranması beni mutlu etmişti.
  • Arkadaşlık ilişkilerine ne kadar özenli davranırsan o kadar çok mutlu olursun.
  • Yeni evini özenle boyayıp kiracılarını hazır hâle getirmişti.
  • Kariyerini bunca yıldır özenle inşa edip bugünlere kadar kendi emeğiyle gelmişti.
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