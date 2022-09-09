Pahalı otomobilleri dikkat çekiyordu! Selin Ciğerci'den flaş karar

Önce 5 milyon TL değerinde Rolls-Royce satın alan ardından ise Türkiye'de sadece bir tane bulunan yeni arabası için 13 milyon TL ödeyen Selin Ciğerci Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ciğerci araçlarıyla ilgili aldığı yeni kararla şaşırttı. Artık lüks araçlarla görünmeme kararı aldığını söyleyen Ciğerci, "Artık o lüks araçlarla beni göremeyeceksiniz. Öyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ciğerci, özel hayatı hakkında da konuştu.

"INSTAGRAM'DAN YÜRÜYORLAR"

Muhabirlerin sorularını cevaplayan ünlü fenomen, "Bu saatten sonra barışmamız söz konusu olamaz. Şu an hayatımda kimse yok. Instagram'da DM üzerinden yürüyenler oluyor ama hiç birine cevap yazamıyorum. Bunların arasında ünlüler bile var" dedi.



