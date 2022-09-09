MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pahalı otomobilleri dikkat çekiyordu! Selin Ciğerci'den flaş karar

Pahalı otomobilleri dikkat çekiyordu! Selin Ciğerci'den flaş karar

09.09.2022 16:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gökhan Çıra ile ikinci kez boşanan Selin Ciğerci Nişantaşı'nda görüntülendi. Gökhan Çıra ile yeniden barışmanın söz konusu olmadığını söyleyen Ciğerci lüks otomobilleriyle ilgili aldığı bir kararı da açıkladı.

Pahalı otomobilleri dikkat çekiyordu! Selin Ciğerci'den flaş karar

Önce 5 milyon TL değerinde Rolls-Royce satın alan ardından ise Türkiye'de sadece bir tane bulunan yeni arabası için 13 milyon TL ödeyen Selin Ciğerci Nişantaşı'nda görüntülendi.

Ciğerci araçlarıyla ilgili aldığı yeni kararla şaşırttı. Artık lüks araçlarla görünmeme kararı aldığını söyleyen Ciğerci, "Artık o lüks araçlarla beni göremeyeceksiniz. Öyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

Snob Magazin'de yer alan habere göre; Ciğerci, özel hayatı hakkında da konuştu.

image_50417665

"INSTAGRAM'DAN YÜRÜYORLAR"

Muhabirlerin sorularını cevaplayan ünlü fenomen, "Bu saatten sonra barışmamız söz konusu olamaz. Şu an hayatımda kimse yok. Instagram'da DM üzerinden yürüyenler oluyor ama hiç birine cevap yazamıyorum. Bunların arasında ünlüler bile var" dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mahkemeden çıkıp Bodrum'a mı uçtu? Bomba iddiaya tepkiMahkemeden çıkıp Bodrum'a mı uçtu? Bomba iddiaya tepki
Dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklamaDev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama
Kim Kardashian'ı gören şoke oldu! Pantolonunu indirip...Kim Kardashian'ı gören şoke oldu! Pantolonunu indirip...
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

SGK harekete geçti, uzmanlar uyarıyor: Emekliliğinizi yakmayın

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

Genç kadının kıyafetini gördü yapmadığı iğrençlik kalmadı

Kan donduran vahşet! Çocuğunun gözü önünde katletti

Kan donduran vahşet! Çocuğunun gözü önünde katletti

"HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Tekin'den yeni açıklama

"HDP'ye bakanlık verilebilir" diyen Tekin'den yeni açıklama

Galatasaray'ı pişman etti! 20 yıllık hasreti bitirip tarihe geçti

Galatasaray'ı pişman etti! 20 yıllık hasreti bitirip tarihe geçti

Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü

Bursa'da çöp evde bulunmuştu, küçük çocuktan yeni görüntü

İlginizi Çekebilir

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

Kraliçe’nin ölümünden sonra yeni Kral ilk kez görüntülendi

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

İtirafı olay oldu! “Cinsel organını kesmem için...”

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

‘Metres’ olarak gösterilmişti! Şimdi 'Kraliçe Eş' oldu

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Paranız cebinizde kalacak! Yemeklik yağı kullandıktan sonra...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.