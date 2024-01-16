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  4. Pahalılığa isyan etti! '500 TL'ye ev alıyorlardı' sözleriyle gündem oldu

Pahalılığa isyan etti! '500 TL'ye ev alıyorlardı' sözleriyle gündem oldu

16.01.2024 09:04 | Son Güncelleme:
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Youtube'da yaptığı yayınlarla sık sık gündem olan ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da çok konuşuluyor. Her paylaşımı olay olan ünlü isim son olarak döner fiyatlarına tepki göstermişti. Pahalılık hakkında konuşan ünlü isim şimdi de 'Eskiden 500 TL'ye ev alıyorlardı' sözleriyle gündem oldu.

YouTube kanalında yaptığı programlarla dikkat çeken ve artan fiyatlarla ilgili de sık sık düşüncelerini dile getiren ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan son olarak döner fiyatlarına gelen zamma sitem etmişti.

X hesabından gittiği dönercideki menüyü paylaşan ünlü isim, "Masalara fiyat listesi koymak zorunlu olunca, insanın bütün iştahı kaçıyor! 2 porsiyon iskender döner, 2 meşrubat 1000 TL! Daha da gitmem Davos'a!" ifadelerini kullanmıştı. Çağlayan'ın paylaşımına takipçilerinden de destek yorumları gelmişti.

Armağan Çağlayan paylaşım

Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Armağan Çağlayan pahalılık hakkında konuşmaya devam etti.

Snob Magazin'in özel haberine göre Çağlayan, "Eskiden 500 TL'ye ev alıyorlardı. Bir porsiyon dönere 600 TL verilir mi? İki yıl önce Twitter'da, 'lahmacun 15 TL olmuş' diye isyan etmişim. Şimdi 100 TL... Sanki 10 yıl önce gibiymiş" şeklinde konuştu.

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