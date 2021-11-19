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Pakistan'da yeni yasa! Tecavüz suçluları hadım edilecek

19.11.2021 07:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan’da parlamento tecavüz suçu işleyenlere yönelik kimyasal hadım cezasını öngören yasayı onayladı. İğne yapılarak uygulanan hadım cezası Polonya, Güney Kore, Çekya ve ABD’nin bazı eyaletlerinde uygulanıyor.

Pakistan'da yeni yasa! Tecavüz suçluları hadım edilecek

Pakistan’da tecavüz suçlularının daha hızlı yargılanmasını öngören cinsel saldırı yasası parlamentodan geçti. Yeni yasa kapsamında tecavüz suçluları kimyasal hadım cezası alabilecek. Hükümet tarafından yapılan açıklamada, dün onaylanan yasanın aynı gün içinde yürürlüğe girdiği belirtildi.

Geçtiğimiz yıl bir kadının silahlı iki saldırgan tarafından aracından indirilerek 2 çocuğunun gözleri önünde tecavüze uğraması üzerine ülke genelinde protestolar patlak vermişti. Pakistan Başbakanı Imran Khan protestoların başlaması ve benzer suçların artması üzerine kimyasal hadım cezası getirileceğini belirtmişti.

Pakistan’daki Tecavüze Karşı Savaş örgütü verilerine göre, ülkedeki tecavüz davalarında yargılananların sadece yüzde 3’ü ceza alıyor.

İĞNE YAPILARAK UYGULANIYOR

Kimyasal hadım belirli aralıklarla ilaç verilerek veya iğne yapılarak uygulanıyor. Bu kişiler ilacı almayı bıraktıklarında uygulamanın etkisi ortadan kalkıyor. Şu anda bu cezalandırma yöntemi Polonya, Güney Kore, Çekya ve ABD’nin en az 7 eyaletinde uygulanıyor.
Uluslararası Af Örgütü sert cezaların uygulanması yerine cinsel saldırıların nedenlerinin araştırılması çağrısında bulunuyor.

(İHA)

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Pakistan
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