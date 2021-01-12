Palandöken’de kayak keyfi! Palandöken Kayak Merkezi açık mı? Palandöken nerede?

Kayakseverlerin en çok ilgi gösterdiği mekanlardan olan Palandöken Kayak Merkezi’nde yerli ve yabancı turistlerin pandemi önlemleri çerçevesinde kış sporları keyfi devam ediyor. Kayakseverler, ışıklandırılmış pistler sayesinde yalnızca gündüz değil gece de kayak keyfi yaşıyor. Otel işletmecileri, sıcak hava dalgasına rağmen Palandöken’de istenildiği gibi kayak yapılabildiğini belirtiyor. Peki, Palandöken Dağı nerededir? Palandöken Kayak Merkezi ne zaman açıldı? Palandöken nerede? İşte detaylar...
Uluslararası anlamda önde gelen kayak merkezleri arasında gösterilen Palandöken’i her sezon binlerce yerli ve yabancı turist ziyaret ediyor. Dünyanın en uzun ve en dik pistlerinden bir tanesi olan Palandöken Kayak Merkezi’ndeki 24 pist, kayak ve snowboard meraklılarının uğrak noktası. Kayakseverlere 14 kilometre boyunca kesintisiz kayak yapma fırsatı sunan Palandöken acemi, orta düzey ve profesyonel kayakçılar için özel pistlere sahip. Kayak yapmak istemeyenler için ise özel kızak pistleri bulunuyor. Palandöken Kayak Merkezi bu nedenle tatilcilerin kış turizmi konusunda en sık tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.
Her sene olduğu gibi bu sene de Palandöken Kayak Merkezi’nde sezon 10 Aralık’ta başladı. Pandemi kuralları doğrultusunda otellerde havuz ve sauna kapatılırken restoranlarda ve kafelerde de sandalyeler azaltıldı. Oteller yüzde 70 kapasiteyle çalışırken kayak ise mesafeli olarak yapılıyor.
Deniz seviyesinden 3.176 metre yükseklikteki Palandöken Dağı’nda kurulan oteller ve Büyükşehir Belediyesi’ne ait 3200 Ejder A.Ş., yaptırdıkları göletler ile pistlere suni kar yağdırıyor. Hafta sonları hariç kayak sezonunun tüm güzelliğiyle sürdüğü Palandöken’de Ukrayna ve Rusya’dan gelen turistlerin yanı sıra yerli turistin de bulunduğu belirtiliyor. Hotel Müdürü Veli Tuzak, hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının olmasından dolayı istenilen verimin alınamadığını belirtiyor. Şu dönemde hafta içi yüzde 60 ile yüzde 70 civarı doluluk oranının yakalanabildiğini ifade eden Tuzak, hafta sonu yasakları ve tesislerin açılamamasından dolayı doluluk oranının yarı yarıya düştüğünü ve bir an önce durumların çözüleceğini umduklarını söylüyor.
Diğer kayak tesislerinin pek çoğunda yeterli karın olmadığını aktaran Tuzak, kendilerinin doğal karın suni karlama ile beslenmesi sayesinde pistlerinin tamamını 15 Aralık itibarıyla hizmete açtıklarını belirtiyor. Bu sebeple misafirlerin Palandöken’e olan ilgisinin daha fazla olduğunu söyleyen Tuzak, sezonun nisan ayına kadar uzayacağını tahmin ettiklerini dile getiriyor.
Pistlerde yaklaşık 80 cm kar olduğunu belirten Hotel Müdürü Ali Güney ise hafta içi durumun iyi olduğunu, hafta sonu ise misafirlerine farklı aktiviteler sunduklarını aktarıyor. Önümüzdeki günlerde kısıtlamaların kalkacağını öngördüklerini söyleyen Güney, hafta sonunu pistlerde sosyal mesafeyi koruyarak kayak yaparak geçirmeyi çok istediklerini dile getiriyor.
Palandöken Dağı, 3176 metre yükseklikte. Palandöken, Erzurum kent merkezine 5 km, havalimanına ise 15 km mesafede. Erzurum’un otantik yapısına eşlik eden Palandöken özellikle Doğu’daki en popüler kayak noktalarından bir tanesi. Toplamda 24 pistin bulunduğu Palandöken’de iki pist ise slalom yarışları için Uluslararası Kayak Federasyonu (FIS) tesciline sahip.
Kayak merkezindeki 24 pistin 8’i kolay, 9’u orta düzey, 3’ü ileri düzey ve 4’ü doğal pist olarak geçiyor. Bölge, uzun süren kış, kaliteli kar ve yükseklik arayanların tercihleri arasında. Pistler ise aynı anda yaklaşık 20 bin kişiye kayak yapma imkanı sunuyor.
KAYNAK: DHA
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