Yapay karla sezonu açtı, en sakin dönemini yaşıyor! Kartalkaya nerede? Kartalkaya’da kar var mı? Kartalkaya Kayak Merkezi açık mı? İşte son durum!

Kayakseverlerin en çok tercih ettiği Türkiye’deki popüler kayak merkezleri arasında yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi sakin bir sezon geçiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle daha sakin bölgeleri tercih etmek isteyen vatandaşlar tarafından Türkiye’de kayak yapılabilecek yerler de araştırılıyor. Bu nedenle en popüler kayak merkezlerinden bir tanesi olan Kartalkaya Kayak Merkezi son durum da merak ediliyor. İşte detaylar... KARTALKAYA’DA KAR VAR MI? Kar yağışının az olduğu Kartalkaya bu sezon yapay karlama ile misafirlerini ağırlıyor. Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki işletmeciler tarafından bölgede etkili kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji İl Müdürlüğünün aralık ayı verilerine göre, Kartalkaya’da kar kalınlığı 2017 yılında 71 cm, 2018 yılında 106 cm, 2019 yılında 117 cm ve geçtiğimiz yıl ise 5 cm olarak ölçüldü. Son yılların en kurak dönemini geçiren Kartalkaya Kayak Merkezi’nde aralıklarla yağan kara rağmen pistlerde istenilen seviyeye ulaşılamadığı için ertelenen sezon açılışı 25 Aralık 2020 tarihinde yapıldı.

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ AÇIK MI? Vatandaşlar Kartalkaya’nın açık olup olmadığını da merak ediyor. Kayak merkezindeki 5 otelden 2’si yapay karlama ile kar kalınlığının 1 metre olduğu pistlerde hizmet vermeye başladı. Diğer oteller ise henüz faaliyete geçemedi. Her sene on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya’da koronavirüs salgını sebebiyle son yılların en sakin sezonu yaşanıyor. Ziyaretçiler ise yapay karda kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkarıyor. Bölgede etkili bir kar yağışı bekleyen işletmeciler, misafirlerini en ideal şekilde ağırlayacakları günü bekliyor. Kayak merkezinde otel genel müdürü olan Yusuf Avcı, AA muhabirine Kartalkaya Kayak Merkezi son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Yıllardır kayak sektörü içerisinde olduğunu belirten Avcı, böyle bir kuraklık ve kar olmadığı bir sene görmediğini söyledi. Havanın çok sıcak gittiğini belirten Avcı, yapay karlama sistemini de bazen devreye alamadıklarını, çünkü eksi havayı yakalayamadıklarını aktardı. Bazı pistlerin yapay kar ile açıldığına fakat hala tam kapasiteyle hizmet veremediklerine vurgu yapan Avcı, bu durumun kendileri için bir handikap olduğunu fakat yine de pistlerini açtıklarını söyledi. 5-6 pistlerinin açık olduğunu ve misafirlerinin gönül rahatlığıyla kaydığını anlatan Avcı, doğal kar yağmasının ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi.

Önceki yıllarla kıyaslandığında bu yıl pandeminin gölgesinde tesislerini açtıklarını ifade etti. Normal şartlarda kayak sezonunun bitmesine 1,5 ay kaldığını söyleyen Avcı, pandemi sebebiyle sezonun uzayacağını tahmin ettiklerini belirtti. Dolayısıyla mart ayı sonu ve nisan başında da aktif olacaklarını düşündüklerini aktardı. Kayak bakımından mart ayının iyi bir dönem olduğuna vurgu yapan Avcı, mart ayının karının güzel olduğunu ve hava da iyi olduğu için kayak açısından iyi bir dönem olduğunu dile getirdi. Güney turizmi denilen sahil kesiminin de erken açılamayacağı nedeniyle sezonun daha geç kapatabileceklerini belirtti. Avcı, yurt dışına gidemeyen kayak severlerin de buraları tercih edeceklerine inandığını söyledi. KARTALKAYA NEREDE? Bolu ilinin doğu tarafındaki Köroğlu Dağları’ndaki Kartalkaya Kayak Merkezi, Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Manzara olarak dev çam ağaçları ile süslü olan bölgede zirve yaklaşık 2200 metre. Kayalık olan zirve, alpin çayırlarla kaplı. Normalde kış aylarında kar kalınlığı zaman zaman 3 metreyi buluyor. Kayak sezonu genellikle Aralık ile Nisan ayı arasında oluyor. Bölgede yaz aylarında ise keyifli doğa yürüyüşleri yapılıyor.

Türkiye’nin en büyük buz pisti! Çıldır Gölü’nün yüzeyi dondu, buz pateni ve buzda bisiklet keyfi başladı TÜRKİYE’DEKİ KAYAK MERKEZLERİ Bursa - Uludağ Kayak Merkezi Özellikle kış turizmi denildiğinde ilk akıllara gelen yerlerden bir tanesi olan Bursa’daki Uludağ, 2.543 metre yüksekliğiyle Batı Anadolu’daki en büyük dağ olma özelliğini taşıyor. Uludağ, Bursa şehir merkezine 34 km mesafede yer alıyor. Tur kayağı ve helikopterli kayak açısından da uygun şartlara sahip Uludağ’da kayak haricinde snowboard, buz pateni ve kar motosikleti gibi aktiviteler de yapılabiliyor. Bölgede her seviyeye uygun, toplamda 24 pist yer alıyor. Bolu - Kartalkaya Kayak Merkezi Bolu’nun doğusunda kalan Köroğlu Dağları’nın zirvesinde ve 1850-2200 metre rakımdaki Kartalkaya Kayak Merkezi, çam ağaçları ve bembeyaz örtüyle beraber ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunuyor. Bölgeye şehir merkezinden yaklaşık 45 dakika içerisinde ulaşılabiliyor. Kayak merkezinde farklı seviyelere uygun, toplamda 21 pist yer alıyor. Kayseri - Erciyes Kayak Merkezi Kayseri ilinin 25 km güneyinde yer alan Erciyes Dağı, 3.916 metrelik zirvesiyle Türkiye’deki en yüksek 5. dağ. Bölgede farklı zorluk derecelerinde toplamda 32 adet pist bulunuyor. Kars - Sarıkamış Kayak Merkezi Kars’a 55 km uzaklıkta, 2.634 metrede yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi, kristal kar özelliğiyle ilgi görüyor. Bölgede nem oranı düşük olduğu için yağan kar buzlanmıyor ve kristalize formunu korumaya devam ediyor. Sarıkamış bu yönüyle çok sayıda kayak tutkununun tercihlerinden bir tanesi olmayı başarıyor. 5 etaplı piste sahip olan Sarıkamış’ta kayak sezonu ise Aralık ile Mart ayları arasında devam ediyor.

Erzurum - Palandöken Kayak Merkezi Palandöken ise 3185 metre zirveye sahip. Palandöken, Erzurum kent merkezine 5 km, havalimanına ise 15 km mesafede. Erzurum’un otantik yapısına eşlik eden Palandöken özellikle Doğu’daki en popüler kayak noktalarından bir tanesi. Toplamda 22 pistin bulunduğu Palandöken’de iki pist ise FIS tarafından olimpik pist ilan edildi. Bölge, uzun süren kış, kaliteli kar ve yükseklik arayanların tercihleri arasında. Isparta - Davraz Kayak Merkezi Akdeniz bölgesinin en popüler kayak noktalarından olan 2635 metre zirveye sahip Davraz dağı ise Isparta’nın 26 km güneyinde yer alıyor. Ziyaretçiler Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfini sürüyor. Kar kalitesi oldukça iyi olan bölgede hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere uygun parkurlar yer alıyor. Toplamda 23 km’ye ulaşan 12 pist var. Kocaeli - Kartepe Kayak Merkezi İstanbul’dan günübirlik kayak yapmak için gideceklerin karşısına ise Kocaeli’deki Kartepe çıkıyor. 1600 metre rakımdaki kayak merkezi, Koaceli-İzmit'e 30 km mesafede. Doğal güzellikleri nedeniyle de tercih sebebi olan bölgede farklı zorluk derecelerinde 12 pist yer alıyor.