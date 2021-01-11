Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Seyahat
  4. Yapay karla sezonu açtı, en sakin dönemini yaşıyor! Kartalkaya nerede? Kartalkaya’da kar var mı? Kartalkaya Kayak Merkezi açık mı? İşte son durum!

Yapay karla sezonu açtı, en sakin dönemini yaşıyor! Kartalkaya nerede? Kartalkaya’da kar var mı? Kartalkaya Kayak Merkezi açık mı? İşte son durum!

Hande Öztürk Hande Öztürk 11.01.2021 16:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yapay karla sezonu açtı, en sakin dönemini yaşıyor! Kartalkaya nerede? Kartalkaya’da kar var mı? Kartalkaya Kayak Merkezi açık mı? İşte son durum!

Bu sezon az yağış alan Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden olan Kartalkaya Kayak Merkezi, yapay kar sayesinde yerli ve yabancı kayakseverlere hizmet veriyor. Peki, Kartalkaya’da kar var mı? Kartalkaya nerede? Kartalkaya kayak merkezi açık mı? İşte detaylar…

Kayakseverlerin en çok tercih ettiği Türkiye’deki popüler kayak merkezleri arasında yer alan Kartalkaya Kayak Merkezi sakin bir sezon geçiriyor. Koronavirüs salgını nedeniyle özellikle daha sakin bölgeleri tercih etmek isteyen vatandaşlar tarafından Türkiye’de kayak yapılabilecek yerler de araştırılıyor. Bu nedenle en popüler kayak merkezlerinden bir tanesi olan Kartalkaya Kayak Merkezi son durum da merak ediliyor. İşte detaylar...

KARTALKAYA’DA KAR VAR MI?

Kar yağışının az olduğu Kartalkaya bu sezon yapay karlama ile misafirlerini ağırlıyor. Türkiye’nin en önemli kış turizm merkezlerinden bir tanesi olan Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki işletmeciler tarafından bölgede etkili kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji İl Müdürlüğünün aralık ayı verilerine göre, Kartalkaya’da kar kalınlığı 2017 yılında 71 cm, 2018 yılında 106 cm, 2019 yılında 117 cm ve geçtiğimiz yıl ise 5 cm olarak ölçüldü. Son yılların en kurak dönemini geçiren Kartalkaya Kayak Merkezi’nde aralıklarla yağan kara rağmen pistlerde istenilen seviyeye ulaşılamadığı için ertelenen sezon açılışı 25 Aralık 2020 tarihinde yapıldı.

KARTALKAYA KAYAK MERKEZİ AÇIK MI?

Vatandaşlar Kartalkaya’nın açık olup olmadığını da merak ediyor. Kayak merkezindeki 5 otelden 2’si yapay karlama ile kar kalınlığının 1 metre olduğu pistlerde hizmet vermeye başladı. Diğer oteller ise henüz faaliyete geçemedi. Her sene on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Kartalkaya’da koronavirüs salgını sebebiyle son yılların en sakin sezonu yaşanıyor. Ziyaretçiler ise yapay karda kayak ve snowboard yaparak tatilin keyfini çıkarıyor. Bölgede etkili bir kar yağışı bekleyen işletmeciler, misafirlerini en ideal şekilde ağırlayacakları günü bekliyor.

Kayak merkezinde otel genel müdürü olan Yusuf Avcı, AA muhabirine Kartalkaya Kayak Merkezi son durumu ile ilgili açıklama yaptı. Yıllardır kayak sektörü içerisinde olduğunu belirten Avcı, böyle bir kuraklık ve kar olmadığı bir sene görmediğini söyledi. Havanın çok sıcak gittiğini belirten Avcı, yapay karlama sistemini de bazen devreye alamadıklarını, çünkü eksi havayı yakalayamadıklarını aktardı. Bazı pistlerin yapay kar ile açıldığına fakat hala tam kapasiteyle hizmet veremediklerine vurgu yapan Avcı, bu durumun kendileri için bir handikap olduğunu fakat yine de pistlerini açtıklarını söyledi. 5-6 pistlerinin açık olduğunu ve misafirlerinin gönül rahatlığıyla kaydığını anlatan Avcı, doğal kar yağmasının ayrı bir önem taşıdığını dile getirdi.

Önceki yıllarla kıyaslandığında bu yıl pandeminin gölgesinde tesislerini açtıklarını ifade etti. Normal şartlarda kayak sezonunun bitmesine 1,5 ay kaldığını söyleyen Avcı, pandemi sebebiyle sezonun uzayacağını tahmin ettiklerini belirtti. Dolayısıyla mart ayı sonu ve nisan başında da aktif olacaklarını düşündüklerini aktardı. Kayak bakımından mart ayının iyi bir dönem olduğuna vurgu yapan Avcı, mart ayının karının güzel olduğunu ve hava da iyi olduğu için kayak açısından iyi bir dönem olduğunu dile getirdi. Güney turizmi denilen sahil kesiminin de erken açılamayacağı nedeniyle sezonun daha geç kapatabileceklerini belirtti. Avcı, yurt dışına gidemeyen kayak severlerin de buraları tercih edeceklerine inandığını söyledi.

KARTALKAYA NEREDE?

Bolu ilinin doğu tarafındaki Köroğlu Dağları’ndaki Kartalkaya Kayak Merkezi, Türkiye’nin sayılı kayak merkezlerinden bir tanesi. Manzara olarak dev çam ağaçları ile süslü olan bölgede zirve yaklaşık 2200 metre. Kayalık olan zirve, alpin çayırlarla kaplı. Normalde kış aylarında kar kalınlığı zaman zaman 3 metreyi buluyor. Kayak sezonu genellikle Aralık ile Nisan ayı arasında oluyor. Bölgede yaz aylarında ise keyifli doğa yürüyüşleri yapılıyor.

Türkiye’nin en büyük buz pisti! Çıldır Gölü’nün yüzeyi dondu, buz pateni ve buzda bisiklet keyfi başladıTürkiye’nin en büyük buz pisti! Çıldır Gölü’nün yüzeyi dondu, buz pateni ve buzda bisiklet keyfi başladı

kayak merkezleri

TÜRKİYE’DEKİ KAYAK MERKEZLERİ

  • Bursa - Uludağ Kayak Merkezi

Özellikle kış turizmi denildiğinde ilk akıllara gelen yerlerden bir tanesi olan Bursa’daki Uludağ, 2.543 metre yüksekliğiyle Batı Anadolu’daki en büyük dağ olma özelliğini taşıyor. Uludağ, Bursa şehir merkezine 34 km mesafede yer alıyor. Tur kayağı ve helikopterli kayak açısından da uygun şartlara sahip Uludağ’da kayak haricinde snowboard, buz pateni ve kar motosikleti gibi aktiviteler de yapılabiliyor. Bölgede her seviyeye uygun, toplamda 24 pist yer alıyor.

  • Bolu - Kartalkaya Kayak Merkezi

Bolu’nun doğusunda kalan Köroğlu Dağları’nın zirvesinde ve 1850-2200 metre rakımdaki Kartalkaya Kayak Merkezi, çam ağaçları ve bembeyaz örtüyle beraber ziyaretçilerine benzersiz bir atmosfer sunuyor. Bölgeye şehir merkezinden yaklaşık 45 dakika içerisinde ulaşılabiliyor. Kayak merkezinde farklı seviyelere uygun, toplamda 21 pist yer alıyor.

  • Kayseri - Erciyes Kayak Merkezi

Kayseri ilinin 25 km güneyinde yer alan Erciyes Dağı, 3.916 metrelik zirvesiyle Türkiye’deki en yüksek 5. dağ. Bölgede farklı zorluk derecelerinde toplamda 32 adet pist bulunuyor.

  • Kars - Sarıkamış Kayak Merkezi

Kars’a 55 km uzaklıkta, 2.634 metrede yer alan Sarıkamış Kayak Merkezi, kristal kar özelliğiyle ilgi görüyor. Bölgede nem oranı düşük olduğu için yağan kar buzlanmıyor ve kristalize formunu korumaya devam ediyor. Sarıkamış bu yönüyle çok sayıda kayak tutkununun tercihlerinden bir tanesi olmayı başarıyor. 5 etaplı piste sahip olan Sarıkamış’ta kayak sezonu ise Aralık ile Mart ayları arasında devam ediyor.

  • Erzurum - Palandöken Kayak Merkezi

Palandöken ise 3185 metre zirveye sahip. Palandöken, Erzurum kent merkezine 5 km, havalimanına ise 15 km mesafede. Erzurum’un otantik yapısına eşlik eden Palandöken özellikle Doğu’daki en popüler kayak noktalarından bir tanesi. Toplamda 22 pistin bulunduğu Palandöken’de iki pist ise FIS tarafından olimpik pist ilan edildi. Bölge, uzun süren kış, kaliteli kar ve yükseklik arayanların tercihleri arasında.

  • Isparta - Davraz Kayak Merkezi

Akdeniz bölgesinin en popüler kayak noktalarından olan 2635 metre zirveye sahip Davraz dağı ise Isparta’nın 26 km güneyinde yer alıyor. Ziyaretçiler Eğirdir Gölü manzarası eşliğinde kayak yapmanın keyfini sürüyor. Kar kalitesi oldukça iyi olan bölgede hem yeni başlayanlara hem de profesyonellere uygun parkurlar yer alıyor. Toplamda 23 km’ye ulaşan 12 pist var.

  • Kocaeli - Kartepe Kayak Merkezi

İstanbul’dan günübirlik kayak yapmak için gideceklerin karşısına ise Kocaeli’deki Kartepe çıkıyor. 1600 metre rakımdaki kayak merkezi, Koaceli-İzmit'e 30 km mesafede. Doğal güzellikleri nedeniyle de tercih sebebi olan bölgede farklı zorluk derecelerinde 12 pist yer alıyor.

  • Antalya - Saklıkent Kayak Merkezi

Antalya’daki Saklıkent kayak merkezinde ise 500 dağ evi ve kayak tesisleri bulunuyor. Konyaaltı'na 1 saat mesafede olan Saklıkent 2550 metre yükselikte. İklimi sayesinde bölge sıcaklığın en yüksek olduğu kayak noktalarından bir tanesi. Özellikle aralık ile nisan ayında çok sayıda kayak tutkunu tarafından tercih ediliyor. Bölgede farklı derecelerde 5 pist yer alıyor.

  • Kastamonu - Ilgaz Kayak Merkezi

Kastamonu ve Çankırı şehirlerinin sınırında yer alan Ilgaz ise 2850 metre zirveye sahip. aralık ayında başlayan kayak sezonu nisan ayına kadar devam ediyor. Bölgede toplamda 3 pist yer alıyor.

  • Ardahan - Yalnızçam Kayak Merkezi

Son dönemleri popüler noktalarından olan Yalnızçam ise Ardahan merkezine 15 km uzaklıkta. 2715 metredeki Yalnızçam, kristal kar özelliğiyle de ilgi görüyor. Bölgede en uzunu 4 km olan toplam 4 pist yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım! Güzel oyuncunun kardeşinden dikkat çeken paylaşım!
Sudan'ın saklı hazinesi: PiramitlerSudan'ın saklı hazinesi: Piramitler
Akıl almaz olay! Gözlerindeki yansımadan aldatıldığını anladı Akıl almaz olay! Gözlerindeki yansımadan aldatıldığını anladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Çıplak sahne itirafı olay oldu

Çıplak sahne itirafı olay oldu

Survivor 2021’e yorumlar gecikmedi!

Survivor 2021’e yorumlar gecikmedi!

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

Benzerliği görünce 'bu kadar da olmaz' diyeceksiniz

İlginizi Çekebilir

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

80’ler deyince akla ilk gelen film yeniden çekiliyor

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Vehbi Koç'un çalınan naaşı boş bir mezarda bulundu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Bu sahneleri gören isyan etti: 'Zehirli, taciz edici'

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Yılmaz Güney ve Cem Karaca vatandaşlıktan çıkarıldı

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Uzaya çıkması yetmiyormuş gibi şimdi de...

Diğer Haberler

Kral kaya mezarları: Pontus Krallığından günümüze

Tarihe yolculuk: Kral kaya mezarları

Hattuşaş Antik Kenti: Hititlerin başkenti

Bin tanrılı başkent: Hattuşaş

Sudan Piramitleri: Çölün ortasında saklı bir hazine

Sudan'ın saklı hazinesi: Piramitler

Düğmeli evler nerede? Ormana düğmeli evlerin özellikleri

Torosların özgün mimarisi: Düğmeli Evler

Kırmızı Oda ekrandaydı... 8 Ocak 2021 Cuma reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Kıyasıya reyting mücadelesi! Kırmızı Oda...

TV yayın akışı 9 Ocak 2021 Cumartesi! Bugün kanallarda ne var? Show TV, TV8, Kanal D, Star TV, FOX TV, ATV yayın akışı...

Bugün kanallarda ne var?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.