Pamuk gibi yumuşacık porsiyonluk Alman pastası tarifi: Bu pastayı yapmak hiç zor değil, şipşak hazır!

Alman pastası tarifi ile sınırlarımızı genişlettik ve dünya mutfağını ayağınıza getirdik. Son derece ekonomik bir tarif olan alman pastası, aynı zamanda aşırı lezzetli bir pasta tarifi. Alman pastası nasıl yapılır diyenler için reçete geliyor.

ALMAN PASTASI MALZEMELERİ

İki kek arasındaki krema dolgusuyla geleneksel Alman pastası tarifi, çok fazla malzemesi var gibi görünebilir ancak yapılışı çok kolay.

500 gr un

125 gr tereyağ

1 paket kuru maya

2 adet yumurta

150 gr pudra şekeri

göz kararı ılık su

1 çay kaşığı mahlep

1 çay kaşığı çam sakızı

1 paket krem şanti

1 su bardağı süt

Göz kararı çilek ve muz

ALMAN PASTASI YAPILIŞI

Adım 1: Tezgaha un, pudra şekeri, kuru maya, mahlep ve çam sakızını tepeleme döküp karışımı ortasını açın.

Adım 2: Tereyağı, yumurtaları ve ılık suyu ortasına ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Yoğurma işleminden sonra 45 dakika dinlendirin.

Adım 3: Dinlenen hamurdan top şeklinde küçük parçalar koparıp 30 dakika daha bekletiyoruz.

Adım 4: 160 derecelik fırında 20 dakika pişiriyoruz. Bir yandan da arasına ekleyeceğimiz muz ve çilekleri kesiyoruz. Bir paket krem şantiyi bir bardak süt ile karıştırıp pastanın kremasını hazırlıyoruz.

Adım 5: Pişen hamurları fırından alıp arasına krem şantiyi ve meyveleri yerleştiriyoruz. Üzerine pudra şekeri serpiştirerek servise hazırlıyoruz.