Pamuk gibi yumuşacık porsiyonluk Alman pastası tarifi: Bu pastayı yapmak hiç zor değil, şipşak hazır!

Alman pastası tarifi ile sınırlarımızı genişlettik ve dünya mutfağını ayağınıza getirdik. Son derece ekonomik bir tarif olan alman pastası, aynı zamanda aşırı lezzetli bir pasta tarifi. Alman pastası nasıl yapılır diyenler için reçete geliyor.
İki kek arasındaki krema dolgusuyla geleneksel Alman pastası tarifi, çok fazla malzemesi var gibi görünebilir ancak yapılışı çok kolay.
Adım 1: Tezgaha un, pudra şekeri, kuru maya, mahlep ve çam sakızını tepeleme döküp karışımı ortasını açın.
Adım 2: Tereyağı, yumurtaları ve ılık suyu ortasına ekleyip hamur kıvamına gelene kadar yoğurun. Yoğurma işleminden sonra 45 dakika dinlendirin.
Adım 3: Dinlenen hamurdan top şeklinde küçük parçalar koparıp 30 dakika daha bekletiyoruz.
Adım 4: 160 derecelik fırında 20 dakika pişiriyoruz. Bir yandan da arasına ekleyeceğimiz muz ve çilekleri kesiyoruz. Bir paket krem şantiyi bir bardak süt ile karıştırıp pastanın kremasını hazırlıyoruz.
Adım 5: Pişen hamurları fırından alıp arasına krem şantiyi ve meyveleri yerleştiriyoruz. Üzerine pudra şekeri serpiştirerek servise hazırlıyoruz.
Alman pastası kekini pişirdikten sonra ikiye bölmek için mutlaka soğumasını bekleyin. Keki pürüzsüz ve eşit bir şekilde ikiye ayırmak için ip kullanabilirsiniz.
Alman pastasının bir diğer ismi ise berliner'dir.
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