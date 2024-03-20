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    4. Ailenin tatili kabusa döndü! Tuvalete düşen 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti... Banyo yaparken cansız bedeni bulundu

    Ailenin tatili kabusa döndü! Tuvalete düşen 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti... Banyo yaparken cansız bedeni bulundu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    20.03.2024 14:00
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    Brezilya'da yaşayan 7 yaşındaki Alana Emanuelly isimli küçük kız ailesiyle birlikte gittiği tatilde banyoda meydana gelen kaza sonrasında ağır bir şekilde yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm çabasına rağmen kurtulamadığı ifade edilen küçük kızın annesi, "Çocuklarıma zarar gelmemesi için onlarla hep ilgilendim. Böyle ölümcül bir kaza beni şoka çevirdi" dedi.

    MYNET|DIŞ HABERLER 7 yaşındaki Alana Emanuelly isimli küçük kız ailesiyle birlikte Brezilya'nın Sao Francisco do Sul kentine tatile gitmişti. Annesinin kardeşiyle ilgilendiği sırada küçük kız banyo yapmaya başladı. Duşun sıcaklığını değiştirmek isterken duşakabinin dışına doğru uzanan kız klozetin üzerine doğru düştü. Klozetin kapağının kırılmasıyla birlikte yaralanan küçük kız kan kaybından hayatını kaybetti.

    ANNESİ BANYODA BULDU

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    7 yaşındaki Alana Emanuelly isimli küçük kızın cansız bedeni annesi tarafından bulundu. Küçük kızın sağ kolundaki yaradan dolayı şiddetli kan kaybından hayatını kaybettiği ifade edildi.

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    Alana'nın annesi Fernanda Franco sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Hafta sonunu sahildeki bir evde geçiriyorduk. İki yaşındaki oğlumla resim yaparken Alana duşa girdi. Onun duşakabinin dışına doğru hareket edeceğini hiç düşünmedim" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Brezilya
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