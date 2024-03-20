Ailenin tatili kabusa döndü! Tuvalete düşen 7 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti... Banyo yaparken cansız bedeni bulundu

MYNET|DIŞ HABERLER 7 yaşındaki Alana Emanuelly isimli küçük kız ailesiyle birlikte Brezilya'nın Sao Francisco do Sul kentine tatile gitmişti. Annesinin kardeşiyle ilgilendiği sırada küçük kız banyo yapmaya başladı. Duşun sıcaklığını değiştirmek isterken duşakabinin dışına doğru uzanan kız klozetin üzerine doğru düştü. Klozetin kapağının kırılmasıyla birlikte yaralanan küçük kız kan kaybından hayatını kaybetti.
7 yaşındaki Alana Emanuelly isimli küçük kızın cansız bedeni annesi tarafından bulundu. Küçük kızın sağ kolundaki yaradan dolayı şiddetli kan kaybından hayatını kaybettiği ifade edildi.
Alana'nın annesi Fernanda Franco sosyal medyadan yaptığı açıklamasında, "Hafta sonunu sahildeki bir evde geçiriyorduk. İki yaşındaki oğlumla resim yaparken Alana duşa girdi. Onun duşakabinin dışına doğru hareket edeceğini hiç düşünmedim" ifadelerini kullandı.