Pandeminin lokomotif hastanesinde korkutan bilanço! Hasta sayısı yüzde 51 arttı

Sağlık Bakanlığı'nın 18 Mart tarihli günlük koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 20 bin 49 olarak belirlendi. Normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarının tekrar 20 binin üzerine çıkması, endişe yarattı. Vaka sayılarındaki artış, hastanelerin yükünü de artırmaya başladı. Hem acil servislere başvuru hem servislerde yatan hasta hem de yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayıları önemli oranda arttı. Pandemi ile mücadelenin lokomotiflerinden Ankara Şehir Hastanesi'nde de Covid-19 yoğun bakım ünitelerindeki hasta sayısı yüzde 51 oranında arttı. Yoğun bakımda sağlık çalışanları, koronavirüs hastalarını iyileştirmek için büyük caba harcıyor.

'YATAKLARIMIZ DOLMAYA BAŞLADI'

Ankara Şehir Hastanesi Covid-19 Yoğun Bakımlar Sorumlularından Prof. Dr. Seval İzdeş, yoğun bakım yataklarının dolmaya başladığını ifade ederek, "Aslında biz büyük bir mücadele içerisindeyiz. Özellikle yaz ve sonbahar aylarında çok yoğun çalıştık. Yatak sayılarımızı artırdık. Her yer Covid-19 yoğun bakımı haline geldi. Ocak ayından sonra aşının ve kısıtlamaların da etkisiyle vaka sayıları azaldı. Biz de bu bağlamda yoğun bakım yatak sayılarımızı azaltmıştık. Bir kısmını da 'kısıtlamalar kalktıktan sonra vaka sayıları artar' diye boş bir şekilde bekletiyorduk. Şu anda o yataklarımızın hepsi hemen hemen dolmaya başladı. Bu neden insanlar aşı da olsa mutlaka maske, temizlik ve mesafe kuralına uymaları gerekiyor" dedi.