Papa Alioune Ndiaye: Kalbimin bir tarafı Türk

Fatih Karagümrüklü futbolcu Ndiaye önemli açıklamalarda bulundu. Üst sıraları hedefleyen bir takım olmalarından dolayı Karagümrük'ün teklifini kabul ettiğini dile getiren Ndiaye, "Bana sunulan proje buraya gelmemdeki en önemli sebeplerden birisi oldu. Süper Lig'e yeni çıkmış bir takım olmasına rağmen üst sıraları hedefleyen bir takım. Rekabet ve mücadele etmek için buraya geldim" ifadelerini kullandı.

"HARİKA BİR TARAFTARI OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Transferi öncesinde kulüp hakkında bilgi topladığını söyleyen orta saha oyuncusu, "Buraya gelmeden Karagümrük'ü araştırdım ve çok iyi bir tarihi olduğunu biliyorum. Taraftarlarla pandemi nedeniyle bir araya gelemedik ama harika bir taraftarı olduğunu biliyorum. O nedenle bu süreçte onları mutlu etmek için her şeyi yapacağız. Her zaman yaptıkları gibi bizi desteklemeye devam etsinler. Biz de her şeyimizi onlar için vermeye hazırız" diye konuştu.

"HOCAMIZ İSTERSE KALECİ OLARAK BİLE OYNAYABİLİRİM"

Farklı pozisyonlarda forma giymeye yatkın olduğuna vurgu yapan Ndiaye, "Çok kolektif bir oyuncuyum. Orta sahada oynuyorum ama takım için hocamız isterse kaleci olarak bile oynayabilirim. Her şeyimi takıma vermek için buradayım. O nedenle hocamız ne derse orada oynamaya hazırım" şeklinde konuştu.