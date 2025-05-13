Papa Francis vasiyet etmişti! Yeni Papa Leo Türkiye'ye gelecek! İznik için hazırlanıyor...

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14'üncü Leo, makama seçilmesinin ardından ilk faaliyetlerinden birini, papalık seçimini (konklav) takip eden yaklaşık 4 bin gazeteciyle Vatikan’da buluşarak gerçekleştirdi.

Vatikan’da Papa 6. Paulus Salonu’nda gazetecileri kabul eden Papa 14'üncü Leo, burada yaptığı konuşmada, “Barış her birimizle başlar. Başkalarına nasıl baktığımız, onları nasıl dinlediğimiz ve onlar hakkında nasıl konuştuğumuzla başlar. Bu anlamda, iletişim biçimimiz temel önemdedir. Kelimelerin ve görsellerin savaşına ‘hayır’ demeliyiz. Savaş paradigmasını reddetmeliyiz” dedi.

İZNİK İÇİN HAZIRLANIYOR

Bir gazetecinin Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıldönümü münasebetiyle daha önce selefi Papa Francis'in gitmeyi istediğini ancak ömrünün yetmediğini hatırlatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorması üzerine Papa 14'üncü Leo, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz" yanıtını verdi. Papa'nın ölmeden önce yerine geçecek kişiye ithafen "Mutlaka İznik’e gitsin” dediği öğrenilmişit.

NEDEN İZNİK'E GELİYOR?

Birinci İznik Konsili, 325 yılında Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla İznik’te toplandı. Hristiyanlık tarihindeki ilk ekümenik konsil olması nedeniyle önemli olan İznik Konsili'nde Hristiyan inancının temel ilkeleri, kilise disiplin kuralları ve Paskalya'nın kutlanma tarihi gibi kritik konular karara bağlandı.

Arius'un öğretileri aforoz edilirken Athanasisus'un görüşleri benimsendi. Bu kararlar Katolik, Ortodoks ve Protestan kiliselerinin ortak inanç temelini oluşturdu. Kiliseler arası birlik sağlama çalışmasının bir örneği olan İznik Konsili, Hritstiyanlık tarihi için dönüm noktası olarak görülüyor.