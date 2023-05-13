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Papa Francis'ten dikkat çeken sözler! İtalyanları ülke iyiliği için daha fazla cinsel ilişkiye girmeye çağırdı... “Yerini evcil hayvanlar alıyor”

13.05.2023 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katolik lider Papa Francis ülkedeki düşük doğum oranlarından endişelenmeye başladığını açıkladı. Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, insanların çocuk sahibi olmak yerine evcil hayvan edindiğini söyledi. Papa Francis ülke iyiliği için vatandaşlarını daha çok cinsel ilişkiye girmeye çağırdı.

Papa Francis'ten dikkat çeken sözler! İtalyanları ülke iyiliği için daha fazla cinsel ilişkiye girmeye çağırdı... “Yerini evcil hayvanlar alıyor”

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, İtalya başbakanı Giorgia Meloni ile Roma’da katıldığı bir etkinlikte ülkedeki doğum oranlarının rekor düzeyde düştüğünden söz etti. Aile kurmanın yalnızca zenginlerin tercih ettiğini ifade eden Francis, evcil hayvanların çocukların yerini aldığını dile getirdi.

BİR KÖPEĞİ KUTSAMASINI İSTEDİLER

kpapa kapak

İtalya’da evcil hayvanların çocukların yerini aldığını ifade eden Papa Francis, köpeğini kutsamasını isteyen bir kadınla karşılaştığında yaşadıklarını anlattı. Kadının çantasını açarak bebeğini kutsamasını istediğinde karşısında bir köpek gören Francis, “Sabrım taştı. Birçok çocuğun aç olmasına rağmen bana bir köpek getirdiğini görünce onu azarladım” dedi.

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