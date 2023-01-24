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Papaz kilisede önce nikahlarını kıydı! Sonrasında gelini uygunsuz bir şekilde öptüğü için damada yumruk attı

24.01.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir düğün törenine ait görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı. Yeni evli ismi açıklanmayan bir çift bir kilisede gerçekleşen törenle dünya evine girdi. Papazın ‘Gelini öpebilirsin’ cümlesinden sonra öpücüğün dozunu kaçıran damat sert bir tepkiyle karşılaştı. Papaz davetlilerin gözü önünde gelini uygunsuz bir şekilde öptüğü için damada yumruk attı.

Papaz kilisede önce nikahlarını kıydı! Sonrasında gelini uygunsuz bir şekilde öptüğü için damada yumruk attı

Sosyal medyadan paylaşılan bir düğüne ait görüntüler herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan bir gelin ve damat kilisede gerçekleşen törenle evlendi. Papazın kıydığı nikahta gelin ve damat karı-koca ilan edildikten sonra birbirlerini tebrik etmek için davetlilerin gözü önünde öpüşmeye başladı. Çiftin beklenenden uzun süren öpüşme seansı papazın müdahalesiyle yarıda kaldı.

DAVETLİLER ŞAŞIRDI

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Gelin ve damadın davetlilerin önünde yakınlaştıkları anlar papazın genç adama yumruk atmasıyla bir anda bitti. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgiyle karşılanan görüntüler görüş ayrılıklarına neden oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları papazın hareketini doğru bulurken bazıları ise onların artık karı-koca olduklarını kimsenin karışmaması gerektiğini dile getirdi.

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sosyal medya düğün öpüşmek

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