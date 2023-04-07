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  4. Papa Francis mahkumların önünde diz çöktü! Ardından ayaklarını yıkayıp tek tek öptü

Papa Francis mahkumların önünde diz çöktü! Ardından ayaklarını yıkayıp tek tek öptü

07.04.2023 14:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Paskalya’dan önceki perşembe günü yapılan geleneksel fakirlerin ayaklarını yıkama töreni için yeniden görevinin başındaki yerini aldı. Ayak yıkama töreni için Roma’daki bir çocuk ıslahevini ziyaret eden Papa Francis, aralarında bir Müslüman ve iki kadının da bulunduğu 12 mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü.

Papa Francis mahkumların önünde diz çöktü! Ardından ayaklarını yıkayıp tek tek öptü

Hz. İsa'nın havarilerine olan alçak gönüllülüğünü yansıttığına inanılan geleneksel ayak yıkama töreni için Papa Francis, Roma’daki Casal del Marmo Islahevini ziyaret etti. Islahevinde kalan 10 erkek ve 2 kadının yan yana dizildiği törende Papa Francis, kilisenin toplumun her kesimine özen göstermesi inancını göstermek için ayak yıkama törenini gerçekleştirdi. Tören sırasında Papa Francis, mahkumların önünde diz çökerek her birinin ayağına önce su döktü ardından ise beyaz bir havluyla kurulayarak tek tek öptü.

İLKE İMZA ATMIŞTI

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Yaklaşık 10 yıldır görevini sürdüren Papa Francis, geleneksel ayak yıkama törenine kadınlarını Katolik olmayanları da dahil eden ilk papa olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Törende ilkleri gerçekleştiren Papa Francis geleneğini bozmadı ve bu yılda ayaklarını yıkayıp öptüğü kişiler arasında Senegalli bir Müslüman ve iki kadın da yer aldı.

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