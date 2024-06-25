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  4. Parasını isteyen personele tokat atmıştı! Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu

Parasını isteyen personele tokat atmıştı! Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu

25.06.2024 16:17
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Yaptığı gezi programlarıyla tanınan Ayhan Sicimoğlu olay görüntülerle gündeme bomba gibi düşmüştü. Sicimoğlu işini beğenmediği gerekçesiyle kovduğu personeli parasını istemeye geldiğinde ona tokat atmıştı. Sicimoğlu, görüntülere tepki yağınca "Kumpas, montaj, şantaj..." demişti. O görüntüler sonrasında Sicimoğlu hakkında işten çıkardığı çalışanına tokat attığı gerekçesiyle 'kasten yaralama' suçundan savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Parasını isteyen personele tokat atmıştı! Ayhan Sicimoğlu hakkında suç duyurusu

Marmaris'te ünlü televizyon programcısı, müzisyen ve gezgin Ayhan Sicimoğlu, işini beğenmediği gerekçesiyle teknesinde çalışan Samet İşitmezoğlu'nu işten çıkarttı.

İddiaya göre, Sicimoğlu, kovduğu personeli İşitmezoğlu'na parasını istemeye geldiğinde tokat attı.

İşitmezoğlu, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Görüntülerde, Samet İşitmezoğlu'nun Sicimoğlu'nu işaret ederek "Çalışanın hakkını vermiyor. Ettiğiniz hakaretler, küfürler var" diyerek parasını alamadığını ileri sürerken, Ayhan Sicimoğlu'nun "Çalışanın hakkı verilir, çalışmayanın değil" diyerek karşılık verip, ona doğru hamle yaparak, tokat atması yer alıyor.

"SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

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İşitmezoğlu'nun bu sırada suratını göstererek "Az önce bana tokat attı. Bu da izi. Bu işte böyle bir adam. Darp raporu alacağım, sizi polise şikayet edeceğim" dediği de görüldü.

Samet İşitmezoğlu'nun avukatı Mehmet Erkan Akkuş ise Ayhan Sicimoğlu hakkında kasten yaralama suçundan Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

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Avukat Akkuş, "Suç duyurusunda bulunmakla kalmayıp, buna benzer olayların yaşanmaması için tüm hukuki yolların sonuna kadar takipçisi olacağız" diye konuştu.
Bu içerik Ceylan Yıldız tarafından yayına alınmıştır

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