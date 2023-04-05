Paratiroid hormonu görevi nedir? Paratiroid hormonu yüksekliği belirtileri

Paratiroid hormonu paratiroid bezleri tarafından salgılanan bir hormondur. Bu bezler boyun bölgesinde tiroid bezlerinin hemen arkasında yer alır ve vücuttaki kalsiyum seviyesinin düzenlenmesinde önemli bir rol oynar. Paratiroid hormonu kemiklerden kalsiyumun serbest bırakılmasını ve böbreklerde kalsiyumun geri emilimini arttırarak kalsiyum seviyelerinin yükselmesine neden olur. Ayrıca bağırsaktaki kalsiyum emilimini arttırarak da kalsiyum seviyelerinin artmasına yardımcı olur. Paratiroid hormonu vücuttaki kalsiyum seviyelerini sıkı bir şekilde kontrol eder ve bu nedenle önemli bir homeostatik hormondur.

Paratiroid hormonu nedir?

Paratiroid hormonu, paratiroid bezleri tarafından üretilen bir hormondur ve vücuttaki kalsiyum seviyelerini düzenlemek için önemli bir rol oynar. Kalsiyum kemiklerde depolanır ve kas kasılmaları, sinir iletimi, kalp ritmi ve diğer birçok biyolojik süreç için hayati önem taşır. Bu nedenle vücuttaki kalsiyum seviyelerinin düzenlenmesi çok önemlidir.

PTH vücuttaki kalsiyum seviyelerini arttıran bir hormondur. Kemiklerdeki kalsiyum depolarını serbest bırakarak ve böbreklerdeki kalsiyum emilimini artırarak kalsiyum seviyelerini artırır. Ayrıca bağırsaktaki kalsiyum emilimini de artırarak kalsiyum seviyelerinin yükselmesine yardımcı olur. Bu süreç vücuttaki kalsiyum seviyelerinin normal sınırlar içinde tutulmasını sağlar.

Paratiroid hormonu yüksekliği neden olur?

Paratiroid hormonu yüksekliği vücudun kalsiyum metabolizmasında anormal bir durumdur ve hiperparatiroidizm olarak adlandırılır. Bu durum paratiroid bezlerinden aşırı miktarda paratiroid hormonunun salgılanması nedeniyle ortaya çıkar. Hiperparatiroidizm genellikle yaşlılarda görülen bir durumdur ve kadınlarda erkeklere göre daha sık görülür. Başlıca nedeni paratiroid bezi dokusunun büyümesidir. Bu durumun sebepleri arasında bazı ilaçlar, böbrek hastalıkları, genetik bozukluklar ve radyasyona maruz kalma da yer alabilir.

Hiperparatiroidizm belirtileri arasında yorgunluk, kas zayıflığı, kemik ağrısı, kemiklerde kırıklar ve böbrek taşları gibi çeşitli sağlık sorunları yer alır. Ayrıca yüksek paratiroid hormonu seviyeleri kan kalsiyum seviyelerinin artmasına ve böbrek fonksiyonlarının bozulmasına neden olabilir. Hiperparatiroidizm tedavisi genellikle paratiroid bezlerinin cerrahi olarak çıkarılmasını içerir. Cerrahi müdahale çoğu hastada iyileşmeye ve semptomların azalmasına neden olur. Ancak bazı durumlarda cerrahi müdahale mümkün değildir ve hastalar ilaç tedavisi alırlar. Hiperparatiroidizmin tedavisi kalsiyum ve D vitamini düzeylerinin kontrol altına alınmasını ve böylece kemik sağlığının korunmasını sağlar.

Paratiroid hormonu yüksekliği belirtileri nelerdir?

Paratiroid hormonu normal değerleri çoğunlukla laboratuvar testleri yoluyla belirlenir ve bu değerler farklı yaş grupları ve cinsiyetler için farklılık gösterir. Genel olarak, paratiroid hormonu normal değerleri 10 ila 65 pg/mL arasındadır. Ancak laboratuvarın kullanılan test yöntemine ve ölçüm birimine göre bu değerler değişebilir. Paratiroid hormonu yüksekliği veya hiperparatiroidizm çeşitli belirtilerle kendini gösterir. Paratiroid hormonu yüksekliği belirtileri:

Kemiklerde ağrı, hassasiyet ve zayıflık gibi belirtiler

Böbrek taşı oluşumu

Yorgunluk ve halsizlik hissi

Mide yanması, hazımsızlık ve kabızlık gibi sindirim problemleri

Kan basıncının ve tansiyonun yükselmesi

İştah azalması ve kilo kaybı

Yukarıda bahsedilen belirtiler hiperparatiroidizmin tipik semptomlarıdır ancak bazı insanlar hiçbir semptom göstermeyebilir. Bu nedenle yüksek paratiroid hormonu seviyelerine sahip olabileceğinizden şüpheleniyorsanız bir doktora danışmanız ve gerekli testlerin yapılmasını istemeniz önerilir.

Paratiroid hormonu nasıl düşürülür?

Paratiroid hormonunun düşürülmesi için öncelikle nedeninin belirlenmesi gerekir. Çünkü paratiroid bezlerindeki bir sorun veya başka bir sağlık sorunu nedeniyle aşırı PTH üretimi olabilir. Dolayısıyla tedavi süreci bu nedenlere göre değişebilir. Paratiroid hormonu düşürmek için yapılabilecek şeyler:

Kalsiyum seviyelerini kontrol altına almak.

D vitamini seviyelerinin kontrol edilmesidir.

Doktor kontrolü altında ilaç tedavilerinin uygulanması

Cerrahi müdahale

Paratiroid bezlerinin görevi nedir?

Paratiroid bezleri vücuttaki kalsiyum seviyelerini düzenleyen paratiroid hormonu (PTH) üretirler. PTH kalsiyum seviyelerini kontrol etmek için kemiklerden kalsiyum salınımını arttırarak böbreklerde kalsiyumun emilimini arttırarak ve bağırsaktan kalsiyum emilimini arttırarak çalışır.

Hangi durumlarda paratiroid hormonu seviyeleri yükselir?

Paratiroid hormonu seviyeleri hiperparatiroidizm gibi durumlarda yükselebilir. Bu paratiroid bezlerindeki bir tümör nedeniyle oluşabileceği gibi kalsiyum seviyelerindeki bir dengesizlik nedeniyle de olabilir.

Paratiroid hormonu yüksekliği nasıl tedavi edilir?

Paratiroid hormonu yüksekliğinin tedavisi nedenine ve şiddetine bağlıdır. Tedavi seçenekleri arasında ilaçlar, cerrahi müdahale, kalsiyum ve D vitamini takviyeleri ve diyet değişiklikleri yer alabilir. Tedavi seçenekleri doktorunuz tarafından belirlenmelidir.



