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Sultan Oğuz

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Paris Anlaşması’nı neden bilmeliyiz?

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İklim krizi günümüzde küresel ölçekte yankı bulan ve sadece şimdiyi değil geleceği de derinden etkileyen başlıklardan bir tanesi. Bu anlamda çevre politikalarından sürdürülebilir küresel ekonomiye kadar pek çok alanı dönüştüren Paris Anlaşması'nı bilmek yakın gelecekteki gelişmeleri okumak açısından önemli bir kapı açıyor.

Sultan Oğuz

Paris Anlaşması nedir?

Paris Anlaşması’nı neden bilmeliyiz? 1

UNFCCC çatısında her yıl düzenlenen COP zirvelerinin 21'incisinde kabul gören Paris Anlaşması, 2015 yılında Fransa'da imzalanan uluslararası bir iklim sözleşmesi. İklim değişikliği seyrinin kontrol altına alınması için küresel ölçekte karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik olan Paris Anlaşması, Ulusal Katkı Beyanı ya da kısaltması olan NDC olarak adlandırılan ulusal düzlemdeki planlarla koyulan hedeflerini gerçekleştirmeyi amaçlar.

Paris Anlaşması'nın amaçları nelerdir?

Paris Anlaşması’nı neden bilmeliyiz? 2

Paris Anlaşması'nın 3 ana hedefi olduğunu söyleyebiliriz. Bunlardan ilki hepimizin aşina olduğu küresel ısınmayı 1,5°C sınırında tutmak, ikincisi 2050 yılına kadar küresel anlamda karbon nötr bir sisteme sahip olmak ve üçüncüsü ise bu dengeye gelirken gelişmiş ülkelerin finansman yükünü sırtlanması olarak sıralayabiliriz.

Paris Anlaşması'na dair gelişmeler

Paris Anlaşması’nı neden bilmeliyiz? 3

COP21 zirvesinde kabul edilen Paris Anlaşması'na dair en büyük gelişmelerden biri bu sene 31'cisi düzenlenecek COP31'de NDC planlarının gündeme gelmesiyle olacak. Yeşil Hidrojen kullanımından karbon yakalama ve depolamaya, sanayi sektörlerinin düşük karbon haritasından yeşil dönüşüme uyuma değin çeşitli konuların ele alınacağı NDC 3.0 ulusal iklim planlarının konuşulacağı zirvede Paris Anlaşması'nın geleceği için önemli kararlar alınacak.

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