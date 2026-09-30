Paris Anlaşması'nın onuncu yılında İklim Değişikliği Performans Endeksi

İklim Değişikliği Performans Endeksi (CCPI) nedir?

Germanwatch ve NewClimate Institute tarafından bu sene yayımlanan İklim Değişikliği Performans Endeksi (CCPI) raporu, Avrupa Birliği ile 63 ülkeyi; sera gazı emisyonları, yenilenebilir enerji, enerji kullanımı ve iklim politikası bağlamında inceleyerek gelinen noktayı gözler önüne seriyor. 2005 yılından bu yana her yıl uluslararası iklim uzmanlarının katkılarıyla hazırlanan ve COP zirvelerinde açıklanan bu rapor, ülkelerin ulusal iklim politikalarındaki ilerlemeleri ortaya koyar.

CCPI 2026 raporu ne anlatıyor?

CCPI 2026 raporunu incelediğimizde Paris Anlaşması'ndan bu yana emisyon artış hızında bir yavaşlama olsa da bunun küresel ısınmayı 1,5°C sınırında tutmak için hala yetersiz bir gelişme olduğunu görüyoruz. Raporda bu noktayı vurgulayan noktalardan bazılarını ise Paris Anlaşması hedeflerine yönelik performans gösteren bir ülkenin olmamasından kaynaklı bu sene de ilk üç sıranın boş bırakılması, G20 ülkelerinin çok düşük performans sınıfında yer alması ve fosil yakıt üreticilerinin listenin en altında olup dönüşüme direnmesi olarak sıralayabiliriz.

CCPI 2026 raporunda öne çıkan temalar

CCPI raporunun 4 temel kategorideki değerlendirmelerine baktığımızda en dikkat çeken noktalardan ilki, bu sene de hiçbir ülkenin ilk üçte yer almaması oluyor. Paris Anlaşması'nın onuncu yılındayken her sene pek çok veriyle birlikte iklim krizine yönelik atılan çeşitli adımların günümüzde de yetersiz olduğunu vurgulayan bu durum, çok daha radikal bir dönüşüm sürecine girilmesi gerektiğinin altını çiziyor. Bu açıdan temiz teknolojiler ve yenilenebilir enerji kazandığı ivmeyi sürdürse de Paris Anlaşması hedefleri için aynı zamanda fosil yakıt bağımlılığının son bulması gerektiğini de hatırlamak gerekiyor.